Jornada laboral 40 horas: así se pagarán las horas extra con nuevo límite de 12

La discusión sobre la jornada laboral en México vive uno de sus momentos más importantes en años. El Senado aprobó recientemente un proyecto para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, y con ello también cambia la forma en que se pagarán las horas extra, explicó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños.

Cómo funcionará el pago de horas extra con la jornada de 40 horas

Bolaños precisó que, con el nuevo esquema, el pago de tiempo extraordinario comenzará a contabilizarse desde la hora 41 de trabajo semanal, en lugar de la hora 49 como ocurre ahora bajo la legislación actual.

Esto significa que cualquier tiempo adicional trabajado después de la jornada normal será remunerado con salario doble hasta 12 horas extras en la semana, y hasta cuatro adicionales con pago triple, siempre y cuando el trabajador acepte voluntariamente prestar ese servicio.

Requisitos y condiciones de la nueva jornada laboral 40 horas

El funcionario rechazó que los cambios vayan a perjudicar a los empleados. Por el contrario, explicó que con el esquema vigente se han dado casos en sectores como la minería en los que algunas personas han llegado a laborar hasta 80 o 90 horas por semana, algo que calificó de excesivo y poco saludable.

Con la reforma, subrayó, se busca “respetar las mejores prácticas internacionales” y establecer límites claros que protejan la salud y el bienestar de los trabajadores.

Con la reforma laboral 2026, las horas extra se pagarán desde la hora 41

Bolaños también aclaró que las horas extraordinarias seguirán siendo voluntarias, y que está prohibido que las realicen menores de edad. Además, destacó que la reducción de la jornada beneficiará a cerca del 64 % de los trabajadores mexicanos, al disminuir la carga excesiva de trabajo semanal.

Aunque la reforma ya fue aprobada en el Senado, todavía falta su discusión y votación en la Cámara de Diputados y en los congresos estatales para convertirse en ley y aplicarse de forma gradual.