“Nada que festejar”: Madres buscadoras marchan en CDMX y exigen a Sheinbaum pasar del discurso a la acción

Este domingo 10 de mayo, colectivos de madres buscadoras de distintos estados del país marcharon por calles de la Ciudad de México, del Monumento a la Madre a la Columna de la Independencia, en una jornada marcada por el dolor y la exigencia de justicia, al señalar que no tienen nada que celebrar, debido a la desaparición de sus hijos e hijas.

FOTO: Octavio García Ampliar

Una crisis que no se detiene

Durante la movilización, las madres denunciaron la indiferencia de las autoridades, así como la falta de resultados en múltiples mesas de diálogo que, aseguran, no se han traducido en acciones efectivas para la localización de personas desaparecidas.

Asimismo, advirtieron que el miedo ha crecido entre los colectivos, ya que algunas madres buscadoras han sido víctimas de desaparición o asesinatos, por lo que exigieron medidas urgentes de protección.

Las participantes señalaron que diariamente alrededor de 40 personas se suman a la cifra de más de 133 mil personas desaparecidas en México, de acuerdo con sus estimaciones basadas en registros oficiales y organizaciones civiles.

FOTO: Octavio García Ampliar

Exigencias concretas de justicia

Sobre Paseo de la Reforma, las madres realizaron un pase de lista de sus hijos desaparecidos, comprometiéndose públicamente a seguir buscándolos “hasta encontrarlos”.

Entre sus principales demandas, urgieron retomar los acuerdos establecidos en abril de 2025, así como implementar las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con mesas de trabajo efectivas, metodologías claras y mecanismos de seguimiento.

También exigieron la consolidación de políticas públicas con participación real de las familias, al subrayar que la desaparición de personas no es un tema administrativo, sino una problemática vinculada a la impunidad y al crimen organizado, por lo que debe atenderse de manera integral con enfoque en búsqueda, seguridad, justicia e identificación forense.

Entre sus exigencias centrales destacan avances concretos en el Plan Nacional de Búsqueda, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Protocolo Homologado de Investigación y los procesos de identificación forense.

El llamado directo a la Presidenta

Dirigiéndose a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las madres recordaron su frase “Llegamos todas” y le pidieron pasar del discurso a la acción:

FOTO: Octavio García Ampliar

“Escúchenos ahora. Inviértase con el valor y coraje de una madre que busca incansablemente a su hija. Luche con nosotras, de la mano, hasta encontrarlos a todos”, expresaron.

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