Amnistía Internacional denuncia el asesinato de 21 madres buscadoras en México desde 2011

En el marco del Día de las Madres y de la XIV Marcha por la Dignidad de las Madres Buscadoras, Amnistía Internacional alertó que al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas en México desde 2011, entre ellas 21 mujeres.

La organización señaló que más del 90 por ciento de los colectivos de búsqueda están integrados y encabezados por mujeres, quienes han asumido las labores para localizar a sus familiares desaparecidos ante la falta de resultados por parte de las autoridades.

Amnistía Internacional exhortó al Estado mexicano y a los distintos niveles de gobierno a implementar medidas de protección y reconocimiento para madres y familias buscadoras, además de garantizar su participación en las investigaciones.

La directora ejecutiva de la organización en México, Edith Olivares Ferreto, indicó que las mujeres buscadoras recorren cárceles, fosas, calles y zonas de riesgo controladas por el crimen organizado para encontrar a sus seres queridos.

La ONG también pidió al gobierno federal aceptar asistencia internacional frente a la crisis de desapariciones que enfrenta el país, donde actualmente se reportan más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas.

Asimismo, recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU abrió la posibilidad de brindar apoyo técnico y financiero para fortalecer las labores de búsqueda, identificación forense y protección a las familias buscadoras.

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