Desaparición de personas: CIDH presentará informe con 40 recomendaciones y niega desapariciones de Estado

La CIDH corroboró que no existe una política preconcebida del Estado para cometer desaparición de personas, pero reconoce que el 95% de los casos se encuentran en impunidad

La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Pochak compartió que este lunes se presentará el informe de la CIDH que se viene trabajando con México desde hace décadas y da cuenta del fenómeno de la Desaparición personas de manera cuantitativa y cualitativa.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, la vicepresidenta de la CIDH, adelantó que en dicho informe se especifica quiénes son las personas que usualmente desaparecen en México y quienes son los perpetradores, las políticas públicas y esfuerzos impulsados en los últimos años, así como los desafíos pendientes en la materia.

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Informe de la CIDH sobre desapariciones

Señaló que “el fenómeno de la desaparición es complejo y requiere soluciones complejas, por lo que “las recomendaciones intentan ser concretas para revertir algunas de las decisiones y políticas e iniciativa que no están funcionando”.

Resaltó que “la CIDH corroboró que no existe una política preconcebida del Estado para cometer desaparición de personas, es un mito” y que, por el contrario, “hay muchas iniciativas y políticas, México tiene una de las leyes más avanzadas en materia de desaparición, tiene institucionalidades muy complejas para hacer frente al fenómeno de la desaparición”.

Y aunque reconoció la apertura del gobierno para escuchar las recomendaciones y tener algo de esperanza, “la impunidad de más de 95% de los casos es abrumadora”, por lo cual, “el informe pretende hacer un análisis que aporte desde la experiencia de 67 años de historia de la Comisión”, al referir que hay familiares que llevan años frustrados y desesperados en su búsqueda por lo que dijo “tenemos la obligación de ser propositivos para revertir la situación”.

🔴@CIDH publica el Informe de Desaparición de Personas en #México, donde visibiliza la crisis de las desapariciones, reconoce la lucha de las familias y colectivos buscadores y formula 40 recomendaciones para que el Estado mexicano pueda garantizar verdad y justicia a las… pic.twitter.com/OWbuAlc1Gd — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 11, 2026

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Recomendaciones para búsqueda y justicia

Como parte de las 40 recomendaciones del informe de la CIDH, adelantó que el enfoque sobre las personas desaparecidas debe ser bien definido y las búsquedas deben ser inmediatas. “Esperamos sirvan para modificar algunas cosas en un fenómeno generalizado e indiscriminado… y contribuya con el Estado mexicano y todas las autoridades responsables de prevenir y sancionar. Acompañar a buscar e identificar los restos esperamos poder contribuir con las autoridades para poder revertir la situación”, pues advirtió “si no hay responsabilidad penal el crimen se va a seguir cometiendo”.

La Desaparición personas en México requiere, según el informe, fortalecer las políticas públicas de búsqueda, identificación y sanción para enfrentar la impunidad.

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