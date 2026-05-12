Calendario escolar: Tras la controversia, resulta positivo saber que se puede defender el derecho a la educación

Positivo saber que se puede defender el derecho a la educación de calidad de niños. niñas y jóvenes en México, afirma investigador de México Evalúa.

Luego de un episodio lamentable en el que “se intentaba recortar el calendario escolar con argumentos endebles”, el investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, Marco Fernández, celebró que “le hayan dado para atrás”, pero cuestionó la reacción de defensa de la mandataria mexicana a la postura de la SEP y su titular, Mario Delgado. Lo único positivo de esta controversia dijo, “hay esperanza de que la educación se puede defender en un derecho que tienen todos los niños, niñas y jóvenes a la calidad del aprendizaje”.

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Hay que recordarle a el secretario, @mario_delgado que 54 por ciento de las personas trabaja en la informalidad y que la presidenta, @Claudiashein prometió impulsar programas para ayudarles a las madres de familia en estas tareas: @marco_fdezm #AsíLasCosas con @warkentin pic.twitter.com/3jgrYbQuCM — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 12, 2026

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Especialista critica reducción de clases

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así Las Cosas”, el especialista en Educación hizo un recuento de la intentona de recortar el calendario escolar de nivel básico y lamentó la crítica de la mandataria ante lo que llamó “una decisión equivocada”, señaló que se “autovictimizó” ante una “decisión autoritaria que ponía en jaque la vida de muchas familias que no sabrían qué hacer con sus hijos ante la suspensión de clases de un mes más una semana”.

El también coordinador de programa de anticorrupción y educación de México Evalúa criticó sobre el secretario de Educación “su postura era como cavar un hoyo y hundirse más y más”, sobre las dos semanas finales de curso, señaló “flaco favor hace el secretario asumiendo el cinismo de no corregir el uso adecuado del tiempo”.

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Debate sobre educación y ciclo escolar

Y señaló que “fue una jalada” señalar a las empresas por no políticas de atención, “la ocurrencia de decir por eso vamos a adelantar las clases, eso retrata que el señor no tiene ni idea de la educación”.

Lejos de un gobierno democrático que da cuenta, dijo, suspenden la transmisión de la discusión, que se tornó “fuerte”, las posturas estatales se contrapusieron porque “no les tomaron su opinión”, “políticamente es delicado porque abre la puerta a la rebelión interna”, afirmó Fernández, quien finalmente señaló que, si todo esto lo hicieron para frenar a la CNTE, fue en vano porque las movilizaciones sindicales siguen en pie.