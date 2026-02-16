¿Quién sustituye a Marx Arriaga en la SEP? Conoce a la poeta Nadia López García

Nadia López García es licenciada en Pedagogía por la UNAM y cuenta con especializaciones en política educativa y educación intercultural

Luego de la destitución de Marx Arriaga al frente de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), y por instrucción del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, la pedagoga y poeta indígena Nadia López García fue designada en el cargo.

La SEP indica que el nombramiento, que entra en vigor este 16 de febrero, busca integrar una visión profundamente humanista e intercultural al diseño de los contenidos escolares, aprovechando la destacada trayectoria académica y literaria de la nueva funcionaria.

¿Cuál es la trayectoria de Nadia López García?

Nadia López García es licenciada en Pedagogía por la UNAM y cuenta con especializaciones en política educativa y educación intercultural.

Su origen como hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños y hablante de la lengua mixteca (Ñuu Savi) ha definido su vocación por la defensa de las lenguas originarias y la educación en contextos bilingües.

Con once libros publicados y traducidos a diversos idiomas, ha sido acreedora a galardones como el Premio Nacional de la Juventud y el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón.

Previo a su nombramiento, fue Coordinadora Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde impulsó iniciativas enfocadas en juventudes y diversidades, encuentros nacionales de escritoras indígenas y afromexicanas, así como la producción de materiales de lectura de libre acceso.

¿Qué cambios se impulsarán en la DGME?

Bajo esta nueva gestión, la DGME priorizará el reconocimiento de las mujeres en la historia, atendiendo la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La agenda de trabajo incluye la incorporación de más libros en lenguas indígenas, el aseguramiento de formatos en macrotipo y braille, así como el diseño de materiales específicos para niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad.

“De igual forma, se fortalecerán los aprendizajes en humanismo y vida saludable, y se elaborará, por primera vez, material docente específico para escuelas multigrado, considerando que casi la mitad de las escuelas públicas del país operan bajo esta modalidad y requieren recursos especialmente adaptados a sus contextos”.

Con la incorporación de López García, quien ya ha colaborado en la creación de poemas para los Libros de Texto Gratuitos, la Secretaría de Educación Pública refrenda su compromiso con la Nueva Escuela Mexicana.

