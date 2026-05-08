Escuelas particulares desafían ajuste de la SEP y mantendrán calendario original del ciclo escolar

Las Escuelas privadas podrán continuar con clases y actividades académicas conforme al calendario original, pese a los cambios realizados por la SEP para el ciclo escolar 2025-2026: ANFE-ANEP / ChepeNicoli

Las Escuelas privadas podrán continuar con clases y actividades académicas conforme al calendario original, pese a los cambios realizados por la SEP para el ciclo escolar 2025-2026.

La Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP) anunciaron que las instituciones privadas podrán continuar con clases y actividades escolares pese al ajuste al calendario 2025-2026 realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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Escuelas particulares mantendrán actividades académicas

A través de un comunicado difundido este 8 de mayo, las organizaciones señalaron que el cambio decretado por la SEP afecta la planeación académica de escuelas y familias, por lo que defendieron la posibilidad de mantener el servicio educativo conforme al calendario originalmente presentado al inicio del ciclo escolar.

“Las instituciones educativas privadas podrán continuar dando el servicio conforme estaba propuesto y ofrecido a los padres de familia”, indicaron.

Las asociaciones explicaron que, tras una revisión de la Ley General de Educación y de las disposiciones emitidas por la autoridad educativa, concluyeron que las escuelas particulares no pueden ser sancionadas por continuar actividades más allá de las fechas consideradas en el calendario oficial.

Según ANFE-ANEP, la legislación establece que el ciclo escolar debe contar con un mínimo de 185 días efectivos de clases y un máximo de 200, mientras que el ajuste de la SEP dejaría únicamente 159 días.

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Organizaciones cuestionan ajuste al calendario escolar

“Quienes están violando la ley son las autoridades”, acusaron en el documento, al considerar que la decisión vulnera el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.

No obstante, aclararon que las instituciones deberán subir las calificaciones en los tiempos establecidos por la SEP, debido a que la plataforma oficial cerrará posteriormente.

Las organizaciones también pidieron a la autoridad educativa precisar las fechas de cierre de plataformas administrativas y explicar qué actividades se desarrollarán durante las dos semanas previas al inicio del siguiente ciclo escolar.

Finalmente, llamaron a las escuelas afiliadas a mantener la calma y evitar contratar servicios jurídicos ante posibles sanciones, al considerar que “no serán necesarios”.

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