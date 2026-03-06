Fecha límite Registro Beca Rita Cetina Primaria 2026: Último día de marzo para inscribirse

Aprovecha los días que quedan antes de la fecha límite Registro Beca Rita Cetina Primaria 2026. Aquí te recordamos cuál es el último día de marzo para inscribirse.

El proceso de incorporación para el apoyo de nivel básico continúa aceptando registros en todo el país. Con el objetivo de que la mayor cantidad de estudiantes tengan oportunidad de inscribirse, si aún no has realizado el trámite de tus hijos, este es el momento para conocer la fecha límite de registro a la Beca Rita Cetina para primaria en 2026 y el último día de marzo para inscribirse.

Último día de marzo para registrarse a la Beca Rita Cetina primaria

Tienes hasta el jueves 19 de marzo de 2026 para completar el registro a la Beca Rita Cetina para primaria. Aunque parece que falta tiempo, te recomendamos no esperar hasta el último minuto, ya que el sitio oficial suele presentar intermitencias por la alta demanda de usuarios en los días finales.

¿Cuánto da la beca Rita Cetina primaria?

El apoyo económico de la Beca Rita Cetina para primaria consiste en un pago de 2,500 pesos anuales.

Este monto se entrega a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Una vez que tu registro sea validado, mantente atento a tu correo electrónico, que será el medio principal para avisarte cuándo recoger tu plástico.

Requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina Primaria

Para el registro a la Beca Rita Cetina de primaria necesitarás:

Identificación oficial vigente del tutor (INE, Pasaporte o Cédula Profesional).

CURP certificada del tutor (asegúrate de que esté verificada recientemente por el Registro Civil).

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (luz, agua o teléfono).

Número de celular y correo electrónico personal (que sí revises seguido).

CURP del estudiante que solicita el apoyo.

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela primaria donde está inscrito tu hijo (puedes encontrarla en la boleta de calificaciones o en el sello de la dirección).

