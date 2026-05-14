Estatus Beca Rita Cetina: Cómo consultar resultados y fecha de pago para útiles y uniformes de primaria

La Beca Rita Cetina de primaria para útiles y uniformes ofrece un monto de 2 mil 500 pesos.

Después de que en marzo se realizara el registro a la Beca Rita Cetina para los estudiantes de primaria interesados, la Coordinación de Becas para el Bienestar (CNBB) dio a conocer los requisitos para que los futuros beneficiarios aseguren su apoyo económico de 2 mil 500 pesos anuales.

El segundo paso tras la etapa de registro es la entrega de tarjetas para que los niños de primaria reciban sus depósitos en el Baco del Bienestar, para ello, padres y tutores se preguntan dónde ver los resultados, con los que sabrán si sus hijos son nuevos beneficiarios.

La consulta del estatus del registro se hace de manera online e individual, lo que significa que no hay un listado público por razones de protección de datos personales.

Requisitos Beca Rita Cetina primaria 2026: Los 6 documentos obligatorios

Cómo revisar el estatus de la Beca Rita Cetina de primaria para Útiles y Uniformes

Para poder verificar si tu hijo ha sido seleccionado y recibir el apoyo económico de la Beca Rita Cetina de primaria, puedes seguir los siguientes pasos:

Entra al link: www.becaritacetina.gob.mx.

Inicia sesión con tu cuenta Llave MX. Pon el usuario y contraseña que ingresaste al momento de subir los documentos.

Al ingresar, dirígete a la sección “Estudiante” y busca el nombre de tu hijo que registraste.

Al aparecer y seleccionarlo, deberá decir “Registro exitoso” o “Pendiente de validación”. En ambos casos significa que el proceso fue exitoso.

Una vez que has revisado el status del trámite de tu hijo, solo es cuestión de esperar las listas donde se darán lo detalles para la entrega de los plásticos.

La Beca Rita Cetina forma parte de los programas sociales enfocados en apoyar la educación de nivel básico y evitar la deserción académica.

Beca Rita Cetina Primaria 2026: ¿Qué CURP necesito para el registro al apoyo de 2 mil 500 pesos?

El depósito de 2 mil 500 pesos se tiene programado para agosto y el objetivo ese que sea destinado a la compra de útiles y uniformes para el nuevo ciclo escolar.