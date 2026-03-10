Beca Rita Cetina Primaria 2026: ¿Qué CURP necesito para el registro al apoyo de 2 mil 500 pesos?

Para que el sistema te permita avanzar, aquí te decimos qué CURP necesitas para el registro al apoyo de 2 mil 500 pesos en la convocatoria de la Beca Rita Cetina Primaria 2026.

Si quieres inscribir a tu hijo o hija para recibir este apoyo de los programas del Bienestar, aquí te decimos todo lo que debes preparar antes de entrar al portal. Aunque el proceso es sencillo, el sistema necesita que tu documentación esté validada correctamente para que la plataforma te permita avanzar sin problemas. Si quieres tener este pago, entérate aquí sobre lo que ocupas para inscribirte a la Beca Rita Cetina Primaria 2026 y qué CURP necesitas para el registro al apoyo de 2 mil 500 pesos

¿Qué CURP poner en la Beca Rita Cetina?

La clave que debes ingresar para el registro a la Beca Rita Cetina Primaria no es cualquiera. Debe ser la CURP Certificada, la cual incluye en la parte inferior derecha una leyenda que dice “CURP verificada con el Registro Civil”.

Si tu documento no tiene este sello, el sistema no reconocerá la identidad del tutor ni del alumno. Te recomendamos descargar una versión actualizada (no mayor a 3 meses) directamente en el portal oficial de SEGOB para ir a la segura.

¿Qué pasa si registré mal mi CURP en la Beca Rita Cetina?

Si cometiste un error o ingresaste una clave sin certificar, no podrás completar correctamente el proceso de registro al apoyo de $2,500 pesos destinados a útiles y uniformes para estudiantes de primaria.

¿Qué documentos necesito para la Beca Rita Cetina Primaria?

Para que tu registro a la Beca Rita Cetina para nivel primaria sea exitoso, ten a la mano estos requisitos en formato digital:

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.

CURP certificada del tutor

Comprobante de domicilio

Número de celular y correo electrónico

CURP certificada del estudiante que solicita el apoyo

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela primaria donde el menor está inscrito.

