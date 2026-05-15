¿Qué representa económicamente el Mundial para México?

El Mundial 2026 contará con 48 selecciones y 104 partidos en tres países, con impacto económico, turístico y digital para México, comparte el periodista Nicolás Romay / FG Trade Latin

El Mundial de Futbol 2026 es el más grande de la historia, en él participan 48 selecciones, 104 partidos que se disputarán en tres países entre ellos México a quien le toca una buena parte de la derrama económica, afirmó el periodista y comentarista deportivo, Nicolás Romay en Negocios W con Jeanette Leyva Reus.

Impacto económico y turístico del Mundial 2026

El cambio entre 1986 última Copa del Mundo disputada en México ha sido enorme, en particular por todo el impacto que se genera digitalmente, lo que se traduce en ingresos por un nivel de atención hacia los jugadores de manera brutal, afirmó el especialista en periodismo deportivo.

En cuanto a turismo, la derrama dijo que será importante, la exigencia del negocio del mundial ha cambiado en general.

Aunque en esta ocasión solo se jugarán en CDMX, Monterrey y Guadalajara algunos partidos, “no solo son los 90 minutos, sino lo que pasa antes y después como los Fan Fest que da una experiencia completa” a la fiesta mundialista, señaló.

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Selecciones, redes sociales y difusión global

Los beneficios, dijo Romay serán para todos, en todas las actividades, porque un mundial en México nos pone en el centro del mapa , el flujo en calles será constante, así como el consumo en restaurantes que en las ciudades sede será intenso.

Sobre el costo de las selecciones, dijo detalló que Francia, España, Alemania o Brasil “tienen una nómina brutal, aunque una cosa es el precio de un jugador y lo que un club está dispuesto a pagar, lo que si es que si comparamos lo que vale una de estas selecciones con lo que vale la de México son muchos millones de diferencia”.

Este Mundial dijo arrojará sin duda números muy distintos por el formato multinacional y en el que la proliferación de las redes jugará un papel importante con la difusión de los partidos sin importar la parte del mundo donde te encuentres, para no perderte ni un solo detalle de esta edición de la Copa Mundial FIFA 2026 a transmitirse por W Radio.

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