Microinfartos: Qué son, síntomas silenciosos y por qué son más peligrosos en jóvenes
¿Sientes cansancio extremo o dolor en la mandíbula? Podría ser un microinfarto. Descubre junto al Dr. Manlio Fabio Márquez las señales silenciosas que tu corazón envía.
¿Sabías que casi la mitad de los infartos pasan desapercibidos? Contrario a lo que vemos en las películas, el corazón no siempre avisa con un dolor dramático en el pecho. A veces, se manifiesta como un simple cansancio, una indigestión o incluso un episodio de ansiedad.
Martha Debayle recibió en el estudio al Dr. Manlio Fabio Márquez, cardiólogo especialista en arritmias, para hablar sobre los microinfartos y esas señales “sutiles” que podrían salvarte la vida.
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¿Qué es exactamente un microinfarto?
Aunque no es un término médico formal, se utiliza para describir infartos silenciosos o no reconocidos. Ocurren cuando una arteria coronaria se bloquea parcialmente, reduciendo el flujo de sangre y causando daño al músculo cardíaco, pero sin los síntomas clásicos de un ataque al corazón.
El peligro real: Al no detectarse, el daño es acumulativo. Un microinfarto aumenta drásticamente el riesgo de:
- Infartos de gran escala.
- Insuficiencia cardíaca.
- Arritmias y muerte súbita.
Las señales que nadie relaciona: Síntomas atípicos
El Dr. Márquez enfatiza que debemos dejar de esperar el dolor opresivo en el pecho. Estas son las señales de alerta que solemos confundir con estrés:
- Cansancio extremo sin razón aparente.
- Falta de aire leve al realizar actividades cotidianas.
- Náuseas o sensación de indigestión persistente.
- Dolor irradiado: Molestias en la mandíbula, el cuello, la espalda o el brazo izquierdo.
- Sudoración fría y mareos repentinos.
Alerta especial para mujeres
Las mujeres son las más afectadas por los infartos silenciosos. Sus síntomas suelen ser más difusos, como problemas para dormir o fatiga extrema días antes del evento, lo que provoca que lleguen más tarde al hospital.
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¿Por qué están aumentando los casos en jóvenes (30-40 años)?
Aunque las enfermedades cardiovasculares son más comunes después de los 65 años, en México los casos en jóvenes han crecido un 80% en la última década. Las razones son claras:
- Vapeo y tabaquismo: Daño directo a las arterias.
- Estrés crónico y falta de sueño: Factores modernos que “oxidan” el corazón.
- Sedentarismo extremo: Pasar demasiadas horas sentados frente a una pantalla.
Estadísticas que impactan
- 1 de cada 3 muertes en el mundo es por causas cardiovasculares.
- En México, el infarto representa el 76.4% de las muertes del corazón (INEGI).
- 80% de las muertes prematuras podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida.
¿Cómo protegerte?
El Dr. Manlio Fabio Márquez recomienda que, a partir de los 30 años, realices un chequeo anual que incluya:
- Presión arterial y glucosa.
- Perfil de lípidos (colesterol y triglicéridos).
- Electrocardiograma: Es la herramienta clave para ver si tu corazón ya tiene “cicatrices” de eventos pasados que no sentiste.
El corazón no siempre grita; a veces susurra. No ignores esa “corazonada” de que algo no está bien. Escuchar a tiempo puede ser la diferencia entre una anécdota y una tragedia.
Más info sobre el invitado: Dr. Manlio Fabio Márquez. Cardiólogo, especialista en arritmias. Miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Heart Rhythm Society.
Escucha el podcast completo con Martha Debayle en W Radio para profundizar en este tema.
Martha Debayle | Microinfartos y señales silenciosas del corazón con el Dr. Manlio Fabio Márquez
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