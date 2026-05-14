Microinfartos: Qué son, síntomas silenciosos y por qué son más peligrosos en jóvenes

MX- 1 de cada 3 muertes en el mundo es por causas cardiovasculares / Getty Images

¿Sabías que casi la mitad de los infartos pasan desapercibidos? Contrario a lo que vemos en las películas, el corazón no siempre avisa con un dolor dramático en el pecho. A veces, se manifiesta como un simple cansancio, una indigestión o incluso un episodio de ansiedad.

Martha Debayle recibió en el estudio al Dr. Manlio Fabio Márquez, cardiólogo especialista en arritmias, para hablar sobre los microinfartos y esas señales “sutiles” que podrían salvarte la vida.

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¿Qué es exactamente un microinfarto?

Aunque no es un término médico formal, se utiliza para describir infartos silenciosos o no reconocidos. Ocurren cuando una arteria coronaria se bloquea parcialmente, reduciendo el flujo de sangre y causando daño al músculo cardíaco, pero sin los síntomas clásicos de un ataque al corazón.

El peligro real: Al no detectarse, el daño es acumulativo. Un microinfarto aumenta drásticamente el riesgo de:

Infartos de gran escala.

Insuficiencia cardíaca.

Arritmias y muerte súbita.

Las señales que nadie relaciona: Síntomas atípicos

El Dr. Márquez enfatiza que debemos dejar de esperar el dolor opresivo en el pecho. Estas son las señales de alerta que solemos confundir con estrés:

Cansancio extremo sin razón aparente.

Falta de aire leve al realizar actividades cotidianas.

Náuseas o sensación de indigestión persistente.

Dolor irradiado: Molestias en la mandíbula, el cuello, la espalda o el brazo izquierdo.

Sudoración fría y mareos repentinos.

Alerta especial para mujeres

Las mujeres son las más afectadas por los infartos silenciosos. Sus síntomas suelen ser más difusos, como problemas para dormir o fatiga extrema días antes del evento, lo que provoca que lleguen más tarde al hospital.

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¿Por qué están aumentando los casos en jóvenes (30-40 años)?

Aunque las enfermedades cardiovasculares son más comunes después de los 65 años, en México los casos en jóvenes han crecido un 80% en la última década. Las razones son claras:

Vapeo y tabaquismo: Daño directo a las arterias. Estrés crónico y falta de sueño: Factores modernos que “oxidan” el corazón. Sedentarismo extremo: Pasar demasiadas horas sentados frente a una pantalla.

Estadísticas que impactan

1 de cada 3 muertes en el mundo es por causas cardiovasculares.

En México, el infarto representa el 76.4% de las muertes del corazón (INEGI).

80% de las muertes prematuras podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida.

¿Cómo protegerte?

El Dr. Manlio Fabio Márquez recomienda que, a partir de los 30 años, realices un chequeo anual que incluya:

Presión arterial y glucosa.

Perfil de lípidos (colesterol y triglicéridos).

Electrocardiograma: Es la herramienta clave para ver si tu corazón ya tiene “cicatrices” de eventos pasados que no sentiste.

El corazón no siempre grita; a veces susurra. No ignores esa “corazonada” de que algo no está bien. Escuchar a tiempo puede ser la diferencia entre una anécdota y una tragedia.

Más info sobre el invitado: Dr. Manlio Fabio Márquez. Cardiólogo, especialista en arritmias. Miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Heart Rhythm Society.

Escucha el podcast completo con Martha Debayle en W Radio para profundizar en este tema.

Martha Debayle | Microinfartos y señales silenciosas del corazón con el Dr. Manlio Fabio Márquez Mostrar Opciones Play/Pause 17:37 Cerrar Descargar

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Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 am a 13:00 hrs. por W Radio.