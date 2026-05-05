Series que se estrenan en mayo 2026 en streaming: Estos son los 5 lanzamientos imperdibles del mes

Mx - Series que estrenan en streaming en mayo 2026

Mayo llega cargado de estrenos en streaming y, si eres de quienes siempre están buscando qué series ver, este mes tiene opciones para todos los gustos, desde acción y ciencia ficción hasta dramas y documentales.

Plataformas como Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV+ apuestan por nuevas producciones y regresos esperados que prometen dominar la conversación. Así que sigue leyendo para que conozcas qué series de tv serán estrenos e mayo 2026.

Top 5 series que estrenan en streaming mayo 2026

‘On the Roam’ (Temporada 2) – HBO Max

La serie protagonizada por Jason Momoa regresa con una segunda temporada que continúa explorando viajes, cultura y creatividad alrededor del mundo.

En esta nueva entrega, el actor se adentra en historias más personales y encuentros con comunidades que mantienen tradiciones únicas, lo que le da un tono más íntimo al proyecto.

‘Legends’ – Netflix

Netflix apuesta por una producción británica que mezcla drama y misterio. ‘Legends’ sigue a un grupo de personajes cuyas historias están conectadas por secretos del pasado que poco a poco salen a la luz.

La serie promete giros inesperados y una narrativa que engancha desde el primer episodio, ideal para maratonear.

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‘Spider-Noir’ – Prime Video

El universo de Spider-Man se expande con Spider-Noir, una producción de Prime Video que apuesta por un tono oscuro y detectivesco.

Ambientada en una versión alternativa, la serie sigue a un héroe más complejo, con una estética noir que la distingue de otras adaptaciones del personaje.

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‘Star Wars: Maul – Shadow Lord’ (final de temporada) – Disney+

El universo de Star Wars continúa expandiéndose con el cierre de temporada de Star Wars: Maul – Shadow Lord en Disney+.

La serie ha profundizado en el lado oscuro a través de uno de los personajes más icónicos de la saga, y su final promete momentos clave para los fans.

‘Unconditional’ – Apple TV+

Apple TV+ presenta ‘Unconditional’, un nuevo drama que explora relaciones humanas, decisiones difíciles y vínculos emocionales.

Con una narrativa intensa, esta serie busca posicionarse como una de las apuestas más fuertes del mes dentro del catálogo de la plataforma.

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Mayo 2026 demuestra que las plataformas siguen compitiendo fuerte por la atención del público. Con historias que van desde universos fantásticos hasta relatos más personales, la oferta es amplia y pensada para distintos tipos de audiencia.

Ya sea que busques acción, drama o ciencia ficción, este mes hay al menos una serie que puede convertirse en tu próxima obsesión.