FIFA impone regla en el Mundial 2026: prohibida la reventa de palcos en Banorte / Hector Vivas

Los dueños de palcos del Estadio Banorte no podrán revender ni transferir sus espacios durante el Mundial 2026. La medida fue notificada oficialmente a los propietarios del inmueble que albergará partidos de la Copa del Mundo en Ciudad de México y forma parte de las reglas impuestas por FIFA para controlar boletos y zonas premium durante el torneo.

Estadio Banorte / Hector Vivas Ampliar

La decisión generó inconformidad entre algunos propietarios, especialmente porque muchos adquirieron sus palcos bajo contratos de largo plazo que contemplaban uso preferencial en eventos deportivos dentro del estadio.

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¿Por qué FIFA prohibió la reventa de palcos en el Estadio Banorte?

La FIFA tendrá control total de las áreas VIP y de hospitalidad durante el Mundial 2026. Eso incluye palcos, suites y zonas premium del Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca.

De acuerdo con el comunicado enviado a propietarios, no estará permitida la reventa, cesión ni comercialización externa de esos espacios durante los partidos mundialistas.

“Tratándose específicamente de los eventos correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026, resultan aplicables de manera preferente y obligatoria los lineamientos, términos y condiciones establecidos por la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), incluyendo los Términos de Uso de Boletos para partidos celebrados en México de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los cuales prohíben la reventa, oferta, comercialización, cesión, transferencia o intermediación de boletos o derechos de acceso por cualquier medio o a través de terceros no autorizados por FIFA”, se lee en el comunicado.

Ojo 👀

Prohiben a los titulares de palcos del Azteca la renta, venta o cualquier cesión de entradas durante el Mundial.

Si los sorprenden, serán penalizados. pic.twitter.com/N129X7xpAY — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) May 12, 2026

La intención del organismo es evitar operaciones paralelas con boletos premium y centralizar la venta oficial de experiencias VIP para patrocinadores, empresas y aficionados internacionales.

El modelo ya se aplicó en otros Mundiales recientes y representa una de las principales fuentes de ingresos comerciales para FIFA.

¿Qué pasará con los dueños de palcos del Estadio Banorte?

Los propietarios sí conservarán acceso a sus espacios, pero bajo condiciones especiales definidas por FIFA y la administración del estadio.Sin embargo, perderán la posibilidad de negociar entradas o generar ganancias mediante reventa durante la Copa del Mundo.

Algunos propietarios incluso habían manifestado preocupación sobre posibles restricciones relacionadas con acceso, alimentos, estacionamiento y control operativo rumbo al Mundial.

La remodelación del estadio y las nuevas reglas de FIFA modificaron buena parte de la logística habitual para quienes poseen espacios premium en el inmueble.

¿La reventa de boletos también estará prohibida en el Mundial 2026?

La FIFA mantiene una política estricta contra la reventa no autorizada de boletos oficiales para la Copa del Mundo.

En torneos anteriores, el organismo persiguió plataformas y operaciones ilegales relacionadas con entradas premium y hospitalidad exclusiva.

Aun así, el tema preocupa porque la demanda para el Mundial 2026 ya provocó movimientos millonarios en sitios de reventa, especialmente para partidos de alta expectativa como el inaugural y la final.

Butacas Estadio Banorte / Fernando de Dios Ampliar

La FIFA planea manejar gran parte del proceso mediante plataformas oficiales y sistemas digitales de verificación para limitar fraudes y duplicación de accesos.

¿Por qué la noticia genera polémica entre aficionados y empresarios?

El sistema de palcos del Estadio Banorte es uno de los más antiguos y particulares del fútbol mexicano. Muchos propietarios consideran esos espacios como patrimonio familiar o inversiones privadas de largo plazo.

Por eso, la prohibición de revender o administrar libremente los accesos durante el Mundial fue tomada como una limitación importante sobre derechos previamente adquiridos.

El debate creció todavía más debido a las fuertes cantidades económicas que mueve el torneo y al enorme valor comercial que tendrán los partidos en México.

Para muchos dueños, el Mundial representaba una oportunidad histórica para recuperar inversiones o generar ingresos mediante experiencias premium.

Próximos pasos: FIFA definirá acceso y operación de zonas VIP rumbo al Mundial 2026

En los próximos meses, FIFA y la administración del Estadio Banorte seguirán detallando las reglas operativas para propietarios de palcos y aficionados premium.

The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026

También se definirán protocolos de acceso, distribución de boletos y funcionamiento de las zonas de hospitalidad para los partidos mundialistas en Ciudad de México.

Mientras tanto, el Estadio Banorte acelera su remodelación para llegar listo al Mundial 2026, torneo que convertirá nuevamente a México en el centro del fútbol internacional.