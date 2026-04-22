Mx - México 86 en Netflix: de qué trata la película del Mundial que México salvó en tiempo récord

La nueva apuesta de Netflix no va precisamente de goles ni de figuras en la cancha. México 86 se mete directo al lado más oscuro del futbol, la operación política y contrarreloj que permitió que el país organizara la Copa del Mundo de 1986 tras la renuncia de Colombia. La premisa va de contar cómo una crisis internacional terminó convirtiéndose en una oportunidad histórica para México.

El contexto no es menor. México ya había sido sede en 1970 y, con 1986, se consolidó como el primer país en organizar dos Mundiales, algo que ahora se amplía con la edición de 2026. La película se apoya en ese peso histórico para construir un relato que conecta pasado y presente, especialmente en un año donde el futbol vuelve a colocar al país en los reflectores del deporte mundial.

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¿De qué trata México 86, la nueva película de Netflix?

La trama sigue a un personaje inspirado en los operadores reales que impulsaron la candidatura mexicana ante la FIFA. No es una biografía directa, sino una ficción sobre los avatares de quienes negociaron, improvisaron y tomaron decisiones en cuestión de semanas para levantar un evento de escala mundial.

El enfoque apuesta por mostrar lo que no se vio. Esas reuniones, tensiones diplomáticas, cálculos políticos y una carrera contra el tiempo. Todo con un tono que combina drama con momentos de humor, de acuerdo a los primeros reportes de medios especializados, quienes también subrayan la una narrativa ágil de la película pensada para audiencias jóvenes.

Diego Luna y Daniel Giménez Cacho como protagonistas de México 86

El peso de la historia recae en Diego Luna, quien encabeza el elenco con un personaje central en la toma de decisiones. Lo acompañan Karla Souza y Daniel Giménez Cacho, dos nombres que aportan solidez a una historia donde los diálogos y la tensión narrativa son el motor principal.

La dirección está a cargo de Gabriel Ripstein, cineasta que ha trabajado historias centradas en personajes complejos y contextos sociales. Aquí apuesta por un retrato más íntimo de un momento histórico, evitando el espectáculo y privilegiando las decisiones humanas detrás del evento.

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Estreno de México 86 en Netflix: lo que se sabe hasta ahora

Netflix confirmó que la película llegará en 2026, aunque sin una fecha exacta. Todo indica que su lanzamiento estará alineado con la previa del Mundial, los reportes indican que será en el mes de junio, en plena justa mundialista. Una estrategia que busca aprovechar el interés global por el torneo y el tráfico digital en torno al futbol.

Este proyecto forma parte de una ola de contenidos mexicanos impulsados por la plataforma para ese año, donde busca contar historias locales con alcance internacional, usando eventos reconocibles, como el Mundial, para atraer a audiencias más amplias sin perder identidad.

¿Por qué ver México 86 hoy más que nunca?

Más allá del entretenimiento, la película propone un episodio hito en la percepción de México como organizador de eventos globales. En 1986, el país no solo cumplió, sino que logró sacar adelante un Mundial en condiciones adversas, consolidando una reputación que sigue vigente.