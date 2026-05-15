Crece polémica por opacidad en el INE: mantendrán ocultos exámenes de consejeros hasta 2031

Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, tomaron protesta como Consejeras y Consejero Electorales en el INE el pasado 22 de abril

Este viernes el Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados resolvió dejar cinco años reservada toda la información que se generó en el proceso de selección de los tres nuevos consejeros del INE.

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¿Hasta cuándo se podrán hacer públicos los procedimientos?

De esta manera, hasta el 2031 se podrán hacer públicos los procedimientos, exámenes, documentos, proceso de depuración de las listas de participantes y los ensayos que se pidieron como requisito, es decir, todo lo relacionado con los 369 aspirantes que fueron sometidos a diversas pruebas y entrevistas en dicho proceso que fue opaco y totalmente hermético.

‼️ La presidenta de la Mesa Directiva, diputada @kenialopezr, se pronunció en contra de que la información relativa al proceso de selección de tres consejeros del @INEMexico se reserve por 5 años.



Los detalles: https://t.co/dwcDnBusji — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 15, 2026

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¿Qué postura fijó Kenia López Rabadán?

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que ella votó en contra de reservar por cinco años toda la información por considerar que mantenerla encriptada es contrario a la democracia y la rendición de cuentas.

A través del Secretario Técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Gustavo Flores, la legisladora panista expresó que cuando las instituciones informan de manera clara cómo toman las decisiones y las abren al escrutinio público, se promueve una mayor participación ciudadana y se mejoran las prácticas.

Al leer el posicionamiento de Kenia López rabadán, Gustado Flores Gutiérrez señaló que la transparencia es fundamental para fortalecer la democracia, combatir la corrupción y generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Ampliar

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¿Qué argumentos se dieron contra la reserva de información?

“Soy Secretario Técnico de Mesa Directiva y por instrucciones de la Presidenta Kenia López quiero fijar posición en contra de que este Comité de Transparencia reserve la totalidad de la documentación generada, emitida, recibida, integrada, evaluada y/o resguardada por 5 años del proceso de elección de tres personas para ocupar Consejerías Electorales en el Consejo general del Instituto Nacional Electoral. La transparencia no busca perjudicar, sino asegurar que las decisiones y acciones del gobierno sean supervisadas por la sociedad. Su divulgación no genera un daño pues el procedimiento ya fue concluido en su totalidad”. —

Cabe mencionar que el proceso de renovación de las tres vacantes del INE se caracterizó por la falta de transparencia del Comité Técnico de Evaluación por ejemplo en la selección de las tres quintetas finalistas.

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