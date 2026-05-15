Alejandro Moreno concluye gira en EU y se reúne con María Corina Machado

El líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas concluyó este viernes una gira por Estados Unidos en la que llevó a cabo “grandes reuniones”, de las que después informará, para seguir dando la batalla por la defensa de la democracia en México.

El político campechano aseguró que sin miedo seguirá denunciado a los políticos de Morena, a los que llama “narcopolíticos”.

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¿Qué dijo Alejandro Moreno sobre Morena y la democracia?

En un breve video mensaje, Moreno Cárdenas, reiteró que el PRI es la oposición que defiende la democracia con firmeza, carácter y valor, para que México tenga equilibrios, instituciones fuertes y un mejor rumbo.

“Estamos terminando una extraordinaria gira de tres días en Washington, en los Estados Unidos. Y lo que hay que hacer es tener carácter y determinación, no tener miedo, seguir denunciado a los narco políticos en México, a los narcopolíticos de Morena que están destruyendo a nuestro país. Y eso lo vamos hacer todos y cada uno de los días, trabajando juntos para garantizar a ustedes paz, armonía y tranquilidad, el PRI siempre seguirá trabajando por ustedes y por la defensa de nuestro país”. — Alejandro Moreno, líder nacional del PRI

¿Con quién se reunió Alejandro Moreno en Washington?

Además, el dirigente del tricolor informó que en esta gira por Washington sostuvo un encuentro con la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz.

Me dio mucho gusto reunirme con @MariaCorinaYA, una mujer inteligente y valiente que ha enfrentado con carácter a la narcodictadura en Venezuela y que hoy es símbolo de la oposición y la resistencia democrática en América Latina y en el mundo. Conversamos ampliamente sobre la… pic.twitter.com/YXTPJ2Mfym — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 15, 2026

En un comunicado, Moreno Cárdenas, consideró que es una mujer inteligente y valiente, que ha enfrentado con carácter a la “narcodictadura en Venezuela y que hoy es símbolo de la oposición y la resistencia democrática en América Latina y en el mundo”.

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