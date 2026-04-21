Diputados aprueban nombramientos de tres nuevos consejeros del INE; oposición acusa de “acto democraticida”

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 334 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde los nombramientos de los tres nuevos consejeros del INE por mayoría calificada.

PRI, PAN y MC votaron en contra por no estar de acuerdo con el proceso de selección de los aspirantes, pero solo alcanzaron 127 votos

¿Quiénes son los nuevos integrantes del Consejo General del INE?

A propuesta del PT, la terna se conformó por dos mujeres y un hombre, quienes se convertirán en los nuevos consejeros electorales por 9 años. Se trata de:

- Blanca Yasahara Cruz es maestra en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Benemérita de Puebla. Actualmente es presidenta consejera del Instituto Electoral del estado de Puebla, y por más de diez años trabajó en el INE.

- Frida Denisse Gómez Puga es titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas. Fue Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral Tamaulipeco.

- Arturo Manuel Chávez López es maestro en sociología política y actual Director de Talleres Gráficos de México, muy cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, desde que la mandataria fue alcaldesa de Tlalpan y Jefa de Gobierno en la Ciudad de México, administraciones en las que fue su asesor.

FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Cuáles fueron los argumentos encontrados durante el debate legislativo?

Durante la sesión plenaria en la que se autorizó por mayoría de votos el nombramiento de los tres nuevos integrantes del Consejo General del INE, el diputado de Morena, Víctor Hugo Lobo, reprochó a la oposición que no reconociera la trayectoria de los nuevos consejeros que mucho aportarán a la democracia y al fortalecimiento del órgano electoral.

“Hoy se pone fin a un INE colonizado porque hoy se ciudadaniza, hoy construimos un futuro dejando el pasado de los fraudes electorales y las elecciones de Estado, los conflictos electorales ocasionados por autoridades cooptadas por intereses distintos.

Hoy los agoreros de la desgracia se quedaron nuevamente exhibidos de que el INE no solamente se mantiene sino se fortalece y sigue avanzando con autonomía, con independencia y con soberanía” .

Pero el panista German Martínez Cáceres, en uno más de sus vehementes discursos en los que casi se desgañita, aseguró que Morena asesina la democracia, secuestran y roban al árbitro electoral, además eligieron a un comité técnico que daba asco y repugnancia por su afinidad cuatrotera.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.CO Ampliar

Dijo que los morenistas quieren un INE a modo como la Suprema Corte, pues los nuevos consejeros carecen de legitimidad son mapaches del bienestar.

“Este es un ‘acto democraticida’, la Cuarta Transformación está asesinado hoy al sufragio efectivo. Vamos en camino del robo de urnas y del robo del árbitro electoral: Quieren un INE como la Corte, con funcionarios ignorantes, quieren más Hugos Aguilar, más Lenias Batres, más Estelas Ríos que no saben ni dónde están. Más consejeros chicharrones por agachón genuflexos con los poderoso y rigurosos con la oposición”.

En tanto, el diputado del PRI, Víctor Samuel Palma, descalificó el proceso de selección de aspirantes a ocupar un cargo tan importante, el procedimiento, dijo, representa un auténtico secuestro de una de las instituciones más relevantes y pone un dique al desarrollo democrático del país.

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