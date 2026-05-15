Grúa colapsa en cruce de Viaducto y Cuauhtémoc; reportan varios lesionados

El colapso de una grúa colapsa al interior de una obra en construcción movilizó a los servicios de emergencia de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Viaducto Presidente Miguel Alemán y la Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma Sur, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc.

#ÚltimaHora | Colapsa grúa telescópica en la Colonia Roma Sur, @AlcCuauhtemocMx



Se reportan cinco personas lesionadas mismas que ya fueron fueron trasladadas para recibir atención médica



Más info: https://t.co/VLC50JN6HU pic.twitter.com/bVdnsSFqdN — W Radio México (@WRADIOMexico) May 15, 2026

¿Cuántas personas resultaron afectadas por el colapso?

El incidente dejó un saldo de al menos cuatro personas afectadas, quienes ya recibieron los primeros auxilios y fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir la atención médica correspondiente.

Tras el percance, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad en la zona afectada.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de cuatro personas que resultaron lesionadas derivado de la caída de una grúa tipo torre en una obra en construcción, en un edificio localizado en el #Viaducto Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc, en la colonia #RomaSur,… pic.twitter.com/hLsYtn44Il — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 15, 2026

¿Qué acciones realizaron las autoridades tras el accidente?

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), arribó al sitio del siniestro para coordinar personalmente los trabajos de atención y supervisar las maniobras de emergencia.

Como medida preventiva y para garantizar la seguridad en el perímetro, se realizó la evacuación total de 173 trabajadores que se encontraban en el desarrollo inmobiliario.

Ampliar

¿Qué pasará con la obra tras el desplome de la grúa?

Asimismo, la funcionaria informó que se ordenó la suspensión inmediata de todos los trabajos en la obra, la cual permanecerá clausurada temporalmente hasta que se realicen las investigaciones pertinentes para determinar las causas del desplome.

Síguenos en Google News y encuentra más información