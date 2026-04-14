Resultados del INE generan polémica: aspirante logra casi calificación perfecta

Bernardo Valle aseguró que no recibió ninguna instrucción u orientación para contestar el cuestionario, sino fue su experiencia la que quedó demostrada en su calificación.

Este martes arrancó en la Cámara de Diputados, la fase de entrevistas, la última etapa del proceso de selección que se aplicará a los cien aspirantes semifinalistas que participan en el proceso de selección de los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

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¿Cómo se realizan las entrevistas a aspirantes del INE?

A partir de este martes y hasta el jueves 16 de abril, los cinco integrantes del Comité Técnico de Evaluación realizarán un promedio de 33 entrevistas de entre 12 y 15 minutos a las 50 mujeres y 50 hombres que llegaron hasta esta fase luego de realizar todos los trámites como entrega la completa de documentos, un examen de conocimientos, entregar un ensayo en materia electoral y ser sometidos a un proceso de revisión para cumplir con la idoneidad para el cargo que ocuparán por 9 años.

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¿Quiénes destacan entre los aspirantes entrevistados?

Uno de los aspirantes que ya fue entrevistado es Bernardo Valle, actual consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, muy cercano a Pablo Gómez, ayudó a elaborar el Plan A electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y quien obtuvo el 99 por ciento de aciertos del examen casi una calificación perfecta.

Este especialista en fiscalización electoral, justificó haber obtenido 99 aciertos de las cien preguntas de opción múltiple que se le hicieron, gracias a su experiencia en materia electoral.

De hecho, dijo no sorprenderle haber sacado la más alta calificación en el examen de conocimientos pues siempre ha sido de los mejor evaluados en todos los cargos electorales que ha tenido.

“Llevo mucho tiempo en la materia electoral, terminó mi periodo como consejero del instituto electoral de la Ciudad de México y tuve la oportunidad de seguir en la materia. Y quiero decirles que para mí no ha sido una casualidad mi calificación, en el proceso pasado fui de las personas con más altas, de las 80 preguntas saqué 77. Cuando fui seleccionado como consejero electoral en la Ciudad de México mi calificación también fue de las más altas que se obtuvieron, entonces, quien tenga duda lo puede verificar. Me parece que hay elementos para que l gente pueda constatar mi información y valorar mi perfil”. —

Bernardo Valle Monroy, consejero electoral del IECM Ampliar

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¿Qué respondió sobre posibles irregularidades en el examen?

Cuestionado directamente si le filtraron el examen, Bernardo Valle simplemente, dijo que él no recibió ninguna instrucción u orientación de nadie para poder contestar el cuestionario, sino fue su experiencia la que quedó demostrada en su calificación.

“En mi caso, yo puedo de manera clara y contundente decir que no recibí ninguna orientación, fue la dedicación de día con día, de desvelarse para prepararse y afortunadamente tuve la oportunidad de sacar adelante el examen. Al ser servidor público y haber pertenecido a los órganos electorales, creo que hay muchas oportunidades para revisar mis antecedentes y revisara las votaciones, cuál ha sido mi papel”.

En tanto, Patricia Avendaño actual presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, dijo confiar en los integrantes del Comité Técnico de Evaluación quien son magistrados o jueces en materia electoral con capacidad para advertir las capacidades de los aspirantes a consejero del INE.

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