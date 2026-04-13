Elección de consejeros del INE no genera confianza: Rubén Moreira

Menguados en presupuesto y legitimidad, el INE da un salto hacia atrás en la elección de tres de sus consejeros. La renovación en el INE no genera confianza, advirtió el líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Morerira en entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así las Cosas”, en donde aseguró que “el INE recibe embates desde el gobierno”.

Falta de transparencia en el proceso de selección de consejeros del #INE



El Comité Técnico de Evaluación del proceso de selección de aspirantes a tres consejerías del INE “está totalmente opaco: no sabemos cómo funciona, no sabemos quién lo apoya, no sabemos quién elaboró el… pic.twitter.com/WhSped6vjE — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 13, 2026

Falta de confianza en el proceso

El diputado federal del PRI, recordó que al INE le faltan tres consejeros, pero será hasta el día 22 que se conocerán las designaciones porque “no hay un proceso que genere confianza o que por lo menos cumpla con sus tiempos”.

Puntualizó que originalmente el Comité es el órgano que apoya a la Cámara para seleccionar a los mejores perfiles para luego ser designados. Estaba integrado por dos representantes del INAI, dos de la CNDH y tres de la Cámara, “hoy ya no existe el INAI los cinco integrantes son designados desde el poder”. El Comité está totalmente opaco, no sabemos cómo funciona, quien loa apoya quién elaboró el examen, ni quien lo distribuyó”. En este escenario, la designación de los consejeros del INE enfrenta críticas sobre su transparencia.

TE RECOMENDAMOS LEER: Ricardo Monreal anuncia Comité Técnico para elegir nuevos consejeros del INE

Proceso de designación y señalamientos

En tanto adelantó que esta semana se continúan las entrevistas de los candidatos para armar quintetas que serán entregadas a la Jucopo y de ahí se designarán para llevarlos a votación por las dos terceras partes.

Por lo anterior, señaló que “el gobierno no va a tener legitimidad con estos procesos” y que “el INE sufre embates desde el gobierno, reduciéndole su presupuesto, haciéndole nuevas cargas de trabajo como el año que entra la elección del Poder Judicial, lo que es un tema muy complicado que se va a juntar con la elección local regular y de poderes locales”. Los consejeros del INE serán definidos en medio de este contexto de cuestionamientos institucionales.