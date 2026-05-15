Día del Maestro 2026: SNTE exige desaparecer USICAMM y reformar pensiones del ISSSTE

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) demandó la derogación del actual régimen de pensiones ISSSTE y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), durante la ceremonia por el Día del Maestro encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué pidió el SNTE sobre las pensiones del ISSSTE?

El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, aseguró que los docentes del país merecen “una pensión digna, una vejez tranquila y un retiro sin zozobras”, por lo que llamó a construir un nuevo sistema de pensiones con viabilidad financiera y jurídica.

El dirigente sindical afirmó que el SNTE cuenta con estudios actuariales que demuestran la posibilidad de modificar la ley del ISSSTE con responsabilidad presupuestaria.

👨🏻‍🏫🧑🏻‍🏫En la ceremonia del #DíaDelMaestro, encabezada por la Presidenta @Claudiashein, el líder del #SNTE, Mtro. Alfonso Cepeda Salas, demandó la derogación del régimen de pensiones del @ISSSTE_mx y la construcción de un sistema justo⚖️que garantice un retiro digno a los docentes🇲🇽 pic.twitter.com/TAAckLDYgA — SNTE Nacional (@SnteNacional) May 15, 2026

¿Por qué el sindicato busca desaparecer la USICAMM?

Asimismo, insistió en la desaparición de la USICAMM para dar paso a un nuevo modelo de contratación, promoción y permanencia que garantice derechos laborales y elimine prácticas de corrupción y opacidad.

Durante el acto, Cepeda Salas reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum como “una aliada” del magisterio y destacó los compromisos cumplidos con el sector educativo.

¿Qué anunció el gobierno durante el Día del Maestro?

Por su parte, la presidenta Sheinbaum felicitó a las maestras y maestros del país y aseguró que el magisterio ha sido fundamental en la construcción de un México libre y democrático.

En tanto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció un incremento salarial de 9 por ciento para los trabajadores de la educación, como parte de la política de recuperación salarial del sector.

En la ceremonia también se entregó la presea Ignacio Manuel Altamirano a docentes con más de 40 años de servicio.

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