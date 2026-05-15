Hoy No Circula 15 de mayo: ¿Qué autos descansan este Día del Maestro en CDMX y Edomex? / abalcazar

Si tienes planes para celebrar a los docentes o simplemente estás organizando tus traslados en este 15 de mayo, es fundamental que verifiques el Hoy No Circula y si tu vehículo tiene permiso para circular. Durante esta mitad de mes, la “temporada de ozono” suele presentar sus niveles más críticos debido a la radiación solar y la escasez de lluvias, por lo que las restricciones ambientales se aplican de manera estricta.

Evita multas y que tu auto termine en el depósito vehicular en pleno día de festejo. El programa rige de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este viernes 15 de mayo de 2026?

Según el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito hoy son:

Vehículos con engomado AZUL.

Terminación de placa 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

Olinia: Presentan prototipo del auto mexicano; caben 6 personas, una silla de ruedas y hasta el perro

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin temor a infracciones por la CDMX y el Edomex:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

Emplacamiento obligatorio de bicicletas eléctricas 2026: Estos scooters quedan exentos en CDMX

No respetar el Hoy No Circula puede representar un golpe fuerte a tu economía. La sanción económica para este año oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el corralón.