Reglas claras y cero sorpresas: El plan de la Corte y el CCE para blindar tus inversiones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acordaron institucionalizar mesas permanentes de diálogo con el objetivo de fortalecer la certeza jurídica, impulsar la inversión y generar mayor confianza económica en México.

✅ TarjetaSonora | Con el objetivo de mantener un diálogo franco, directo y permanente con los sectores productivos de México, la #SCJN sostuvo un encuentro con integrantes de la Comisión Ejecutiva del@cceoficialmx.



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¿Qué acordaron la SCJN y el CCE?

Durante un encuentro realizado en la Ciudad de México, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, recibió a integrantes de la Comisión Ejecutiva del CCE para establecer una ruta de trabajo enfocada en el diálogo institucional, la capacitación y la profesionalización en materia jurídica.

El presidente del CCE, José Medina Mora Icaza, destacó la importancia de mantener una comunicación constante entre el sector empresarial y las instituciones encargadas de impartir justicia, al considerar que esta coordinación es fundamental para fortalecer la estabilidad económica y generar confianza en los mercados.

La justicia también se construye a través del diálogo.



La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo un encuentro con integrantes del @cceoficialmx para fortalecer una ruta de trabajo permanente orientada a impulsar la certeza jurídica, la confianza y la seguridad jurídica… pic.twitter.com/4xiWQScbns — Suprema Corte (@SCJN) May 15, 2026

¿Por qué buscan fortalecer la seguridad jurídica?

En la reunión participaron más de diez integrantes de la Comisión Ejecutiva del organismo empresarial, quienes plantearon la necesidad de contar con reglas claras y criterios definidos en la aplicación de las resoluciones judiciales, especialmente por el impacto que estas decisiones tienen en las Mipymes.

Asimismo, ambas partes coincidieron en la relevancia de garantizar acceso oportuno a la información judicial y promover mecanismos que otorguen mayor certidumbre a quienes participan en la actividad económica del país.

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¿Qué acciones se implementarán tras el encuentro?

Como parte de los acuerdos, se anunció la realización permanente de mesas de alto nivel, reuniones técnicas y seminarios de capacitación orientados al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la confianza institucional.

El ministro presidente de la Corte subrayó que uno de los principales objetivos es generar certidumbre a partir de las resoluciones del máximo tribunal, destacando la importancia de la inviolabilidad de la cosa juzgada como elemento central del Estado de derecho.

Con este acercamiento, la Suprema Corte reiteró su intención de mantener una política de puertas abiertas con los distintos sectores de la sociedad, mientras que el sector empresarial consideró que este tipo de encuentros contribuyen a crear condiciones favorables para la inversión y el desarrollo económico del país.

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