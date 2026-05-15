Arrestan en EU a Gerardo Mérida Sánchez: ¿De qué acusan al exsecretario de Seguridad de Sinaloa?

Gerardo Merida Sánchez, es secretario se Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona, Estados Unidos, él era señalado junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue arrestado en Estados Unidos y ya se encuentra recluido en una prisión de Brooklyn, Nueva York.

El Gabinete de Seguridad informa que el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de @USMarshalsHQ.



El… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 15, 2026

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¿De qué acusan a Gerardo Mérida en Estados Unidos?

El Gabinete de Seguridad informó que el exfuncionario ingresó a territorio estadounidense el pasado 11 de mayo de 2026 desde Hermosillo, Sonora, cruzando por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó inicialmente bajo la custodia de los US Marshals.

Las autoridades norteamericanas acusan formalmente a Mérida Sánchez de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseer dicho armamento.

Esta misma acusación formal incluye también al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

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¿Qué ocurrió tras la detención del exsecretario?

Al día siguiente de su detención, el 12 de mayo, se celebró la comparecencia inicial en la Corte de Distrito de Arizona ante el juez magistrado Eric J. Markovich.

Durante la sesión, Mérida Sánchez contó con la representación del defensor público Jordan Perry Malka y renunció formalmente a su derecho de tener una audiencia de identidad y de causa probable.

Tras esta renuncia, el juez ordenó el traslado inmediato del exsecretario desde Arizona hacia el Distrito Sur de Nueva York.

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¿Dónde permanece recluido Gerardo Mérida?

En esta nueva jurisdicción se celebrará la audiencia de detención oficial, donde los tribunales decidirán si el exfuncionario sinaloense tiene la posibilidad de salir bajo fianza.

Actualmente, la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) confirma que Mérida Sánchez ya se encuentra internado en la cárcel de Brooklyn, Nueva York.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Gabinete de Seguridad, notificó que mantiene una comunicación institucional permanente con las autoridades de Estados Unidos bajo el marco de los mecanismos de cooperación internacional.

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