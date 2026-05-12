Alcalde de Puebla, genera polémica por lujosa fiesta de XV años de su hija que desata comentarios sobre la “austeridad” gubernamental

Mx - Alcalde de Chignahuapan causa controversia por lujosos XV años de su hija

Una fiesta de XV años organizada por el alcalde morenista de Chignahuapan, Puebla, Juan Rivera Trejo, se volvió tendencia en redes sociales luego de que comenzaran a circular videos del evento, que incluyó música en vivo, decoración lujosa y cientos de invitados.

La celebración rápidamente generó críticas y debate entre usuarios, especialmente porque ocurrió mientras el municipio enfrenta problemas de seguridad, servicios públicos y demandas ciudadanas.

¿Qué pasó con la fiesta del alcalde de Chignahuapan?

La polémica comenzó después de que se difundieran imágenes de la fiesta de XV años de la hija del alcalde.

En videos compartidos en redes sociales se observa una celebración masiva con escenario, grupos musicales, producción de gran tamaño y una decoración llamativa, algo que provocó reacciones inmediatas entre usuarios y opositores políticos. Algunas publicaciones incluso compararon el evento con conciertos o ferias locales por el tamaño de la producción.

La fiesta rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, Facebook y X, donde usuarios compartieron videos de la entrada, los artistas invitados y el ambiente del evento.

Algunas personas defendieron al alcalde argumentando que se trató de una celebración familiar privada, mientras que otras criticaron el contraste entre el lujo del festejo y la situación económica de muchas familias del municipio.

¿Por qué causó tanta polémica?

La controversia creció porque usuarios en redes cuestionaron el nivel de lujo mostrado en la fiesta y señalaron que el municipio enfrenta distintas problemáticas sociales.

También hubo críticas relacionadas con el contexto político, ya que Juan Rivera pertenece a Morena, partido que frecuentemente ha promovido discursos de austeridad entre funcionarios públicos.

Aunque hasta ahora no existen señalamientos oficiales sobre uso de recursos públicos en el evento, la conversación en redes se centró precisamente en cuánto pudo costar la celebración y quién financió la fiesta.

¿Quién es Juan Rivera?

Juan Rivera Trejo es presidente municipal de Chignahuapan, Puebla, uno de los municipios turísticos más conocidos de la Sierra Norte del estado. En los últimos meses, el alcalde ya había aparecido en medios por distintos temas relacionados con seguridad y política local.

Ahora, la fiesta de XV años de su hija volvió a colocarlo en la conversación pública.