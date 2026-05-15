PAN exige juicio político y alerta migratoria contra Rubén Rocha Moya tras bloqueo de la UIF

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados celebró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya congelado, por fin, las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sus hijos Rubén, Ricardo y José de Jesús Rocha Ruiz; así como del senador Enrique Inzunza y otros presuntos implicados en delitos de narcotráfico.

En @AccionNacional lo seguiremos diciendo con claridad: @PartidoMorenaMx es un narcopartido.



La presidenta @Claudiashein debe romper el pacto de protección a los narcopolíticos y comenzar a defender verdaderamente a las familias mexicanas. 🇲🇽



Por eso, desde la Cámara de… pic.twitter.com/3RhisQ1wGe — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 14, 2026

¿Qué pide el PAN tras el congelamiento de cuentas?

La legisladora panista Paulina Rubio consideró positivo pero insuficiente el bloqueo de las cuentas pero deben tomarse otras medidas que propone la oposición como someter a juicio político a Rocha Moya y emitir una alerta migratoria para que no escape del país, pues hasta ahora nadie sabe dónde está este servidor público.

“Pues qué bueno que le hagan caso a la oposición, ciertamente deberían hacerlo más seguido. ¿Es un buen paso?, Sí, porque acota el margen de maniobra operativo financiero para la compra de su impunidad, pues lo que se pretende es evitar que empiecen a esconder el dinero en otros lados. En Acción Nacional hemos sido muy claros, primero, que avance el juicio político para la inhabilitación de Rubén Rocha Moya y la alerta migratoria pues hoy nadie sabe decirnos dónde está Rocha Moya”. —

¿Qué dijo la diputada sobre la ubicación de Rocha Moya?

Paulina Rubio dijo que si la presidenta Sheinbaum dice que Rocha Moya tiene custodia de la Guardia Nacional, hay testimonios que en su casa donde dice la gobernadora interina que está, pues no se observa por ningún lado a la Guardia Nacional.

Como lo exigí, la #UIF congela las cuentas de los señalados por EEUU, incluyendo a #RubenRochaMoya

Seguiremos insistiendo en

☑️Juicio político

☑️Desaparición de Poderes en Sinaloa

☑️Alerta migratoria https://t.co/Rhm1BcNb6z pic.twitter.com/nSNZRCmb3h — Paulina Rubio (@PaulinaRubioFdz) May 15, 2026

¿Qué postura asumió el PAN sobre el caso?

La también vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que el gobierno de Morena le teme mucho a actuar contra su propia narcopolítica y eso es un riesgo para la democracia que tanto busca garantizar la presidenta Sheinbaum.

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