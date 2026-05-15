Mario Delgado anuncia incremento salarial del 9% para docentes
El secretario de Educación Pública informó que el aumento salarial docente será de 9 por ciento como parte de los acuerdos alcanzados con maestras y maestros.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo durante el evento para conmemorar el Día del Maestro que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un aumento salarial para los docentes.
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¿De cuánto será el incremento salarial para docentes?
“Anunciar que hemos acordado con los maestros y las maestras un incremento salarial del 9 por ciento, que está compuesto de distintos componentes en distintos tiempos, entre prestaciones y reconocimiento al salario. Con esto se mantiene la tendencia de recuperación, en términos reales, del salario de los maestros y las maestras”.— Mario Delgado, secretario de Educación Pública
¿Qué dijo la SEP sobre el salario de los maestros?
Agregó que el salario de los docentes ha logrado superar ya en tan solo 7 u 8 años con los gobiernos de la transformación, el rezago que se acumuló durante la larga noche neoliberal de más de 35 años, donde año con año los maestros veían cómo el poder adquisitivo de su salario iba perdiendo capacidad, acusó.