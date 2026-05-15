Mario Delgado anuncia incremento salarial del 9% para docentes

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo durante el evento para conmemorar el Día del Maestro que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un aumento salarial para los docentes.

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¿De cuánto será el incremento salarial para docentes?

“Anunciar que hemos acordado con los maestros y las maestras un incremento salarial del 9 por ciento, que está compuesto de distintos componentes en distintos tiempos, entre prestaciones y reconocimiento al salario. Con esto se mantiene la tendencia de recuperación, en términos reales, del salario de los maestros y las maestras”. — Mario Delgado, secretario de Educación Pública

Qué mejor manera de festejar a las maestras y maestros en su día, que con la gran noticia que hoy dimos a conocer junto a nuestra presidenta @Claudiashein. ✨️👏🏼



¡Habrá un aumento salarial para el magisterio de 9%! 📈



Es un reconocimiento al magisterio nacional por su… pic.twitter.com/vxF53kkC73 — Mario Delgado (@mario_delgado) May 15, 2026

¿Qué dijo la SEP sobre el salario de los maestros?

Agregó que el salario de los docentes ha logrado superar ya en tan solo 7 u 8 años con los gobiernos de la transformación, el rezago que se acumuló durante la larga noche neoliberal de más de 35 años, donde año con año los maestros veían cómo el poder adquisitivo de su salario iba perdiendo capacidad, acusó.

🔴 #EnVivo | La presidenta, @Claudiashein, nos visita en la Secretaría de Educación Pública para encabezar, junto a al maestro, @mario_delgado, la ceremonia conmemorativa del Día de las Maestras y los Maestros. Nos acompañan @rosaicela_, titular de la @SEGOB_mx , y Rosaura Ruiz,… — SEP México (@SEP_mx) May 15, 2026

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