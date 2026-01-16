Venezuela se encuentra al borde de la libertad en alianza con Estados Unidos, afirma María Corina Machado|Video

Solo soy una parte del movimiento de los venezolanos que hemos decidido ser libres, afirmó María Corina Machado quien aseguró que Venezuela será el mejor aliado de Estados Unidos.

A 24 horas de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado afirmó que Venezuela será el mejor aliado de Estados Unidos porque se encuentra al borde de la libertad desde el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro.

Habló de una transición estable apoyada por Estados Unidos y aunque reconoció que será un arduo proceso, “Venezuela será una sociedad profundamente pro Estados Unidos”.

Agradeció abiertamente al presidente Donald Trump y aseguró que “a él sí le importa el pueblo venezolano”, y recordó a los presos políticos y a los niños que han vivido sin padres bajo el régimen diciéndose orgullosa de ser la generación que verá libre al pueblo venezolano con la ayuda, porque aseguró que su visita a la Casa Blanca no fue como individuo, sino como representante de su pueblo.

Resaltó que la exigencia de todos los venezolanos de que sus connacionales regresen a casa y vivir con dignidad, “no queremos que nos regalen nada”, refiriéndose al régimen chavista y enfatizó:

Delcy Rodríguez sí es comunista es la aliada principal del régimen Ruso-Chino e iraní pero no del pueblo venezolano”. —

Recordó el triunfo de la oposición en Venezuela encabezada por ella y Edmundo González Urrutia y la exigencia de todos los venezolanos es que sus connacionales regresen a casa y vivir con dignidad, “no queremos que nos regalen nada”.

Reprochó al régimen chavista con 27 años en el poder y sus complicidades que acabaron con las instituciones y recordó que desde el 1999 el régimen ha regalado a Cuba 5 millones de barriles de petróleo, “han saqueado Venezuela y el país está decidido a ser el milagro latinoamericano”.

La líder opositora se dijo católica y recordó su reciente visita al Papa León XIV, de quien dijo “está consciente de lo que está pasando en Venezuela”, pero que apoya en el proceso de transformación de Venezuela.

