María Corina Machado entregó su Nobel de la Paz a Trump por apoyo a Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este jueves 15 de enero que sostuvo una reunión privada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron la crisis política de Venezuela, la situación de los presos políticos y el papel de la comunidad internacional frente al autoritarismo en la región.

Al salir del encuentro, Machado aseguró ante medios y en declaraciones públicas que entregó a Trump una medalla que, según ella, recibió tras haber sido reconocida con el Premio Nobel de la Paz, como un gesto simbólico para subrayar la lucha democrática del pueblo venezolano.

"Le decía al presidente Trump que hace 200 años el general La Fayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara de George Washington y desde entonces, Simón Bolívar nunca la dejó.



Reunión Machado-Trump en la Casa Blanca

De acuerdo con lo dicho por María Corina Machado, la conversación se centró en tres ejes principales:la defensa de los derechos humanos, la liberación de presos políticos y la necesidad de una transición democrática pacífica en Venezuela.

La opositora sostuvo que expuso directamente al mandatario estadounidense la gravedad de la represión política y el impacto regional de la crisis venezolana.

Trump y un Nobel de la Paz

Machado afirmó que pidió a Trump mantener la presión internacional sobre las estructuras de poder que, dijo, “impiden la voluntad popular expresada en procesos electorales recientes”. También habría solicitado respaldo diplomático para garantizar condiciones democráticas reales en futuros comicios.

"Yo soy parte de un movimiento. Acabo de hablar con el presidente Edmundo González Urrutia (@EdmundoGU) y está al tanto y pendiente de lo que está ocurriendo. Este es un día histórico".



Según su versión, la entrega de la medalla tuvo un carácter simbólico y buscó enviar un mensaje sobre la dimensión internacional de la causa venezolana. Machado explicó que el gesto representaba “el sacrificio y la resistencia de millones de venezolanos” que, afirmó, han enfrentado persecución, exilio y violencia política.