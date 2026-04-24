Hugo Eric Flores anuncia avance en desafuero contra “Alito” Moreno

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, nuevamente declaró que en breve podría comenzar el proceso de desafuero Moreno del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusado de diversos delitos que le imputa la Fiscalía Anticorrupción de Campeche.

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¿Cuándo podría iniciar el proceso de desafuero?

El legislador de Morena dijo que ya está todo listo para que se tenga una definición sobre la solicitud de retirar la inmunidad al actual senador priista y que solo falta que cada uno de los integrantes de esta Sección instructora: dos de Morena , uno del PAN y el otro es del Partido Verde, den a conocer si tienen lista ya su valoración para dar entrada o no a dicho proceso de desafuero.

“Es un tema de aprobación o no de los elementos técnicos de la solicitud. Es un tema de que se cumplan o no los requisitos, nosotros estamos en espera de la determinación de cada uno los miembros de la Sección, yo ya tengo la mía, la que me corresponde a mi en lo personal y a partir de ahí estaremos decidiendo como todos saben es un voto colegiado. No, no hay plazos fatales, nunca en estos procedimientos hay plazos fatales, una vez que inicia el proceso ahí si ya hay plazos bien definidos y determinados en la ley y que no deben de pasar de 90 días”.

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¿Qué información nueva se ha recibido?

El diputado Hugo Eric Flores dijo que ya recibieron nuevas información de parte de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche que complementa la que ya se tenía cuando las autoridades campechanas pidieron desaforar a Alejandro Moreno para procesarlo penalmente por delitos de corrupción.

“Si hemos recibido información adicional y la comunicación con las autoridades sigue de parte del secretario técnico de la Sección, solamente para complementar la información que se tenía y fue adjuntada a la solicitud. ¿Se le encontraron nuevos bienes, más dinero ilegal? - De eso sí no me puedo pronunciar porque sería dar elementos del contenido que existe en la propia solicitud, no lo sé”.

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados dijo esperar que esté listo el dictamen sobre este tema antes de concluir este periodo ordinario que concluye el jueves 30 de abril.

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