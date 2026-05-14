Olinia buscará entrar al mercado urbano utilitario tras el inicio de su producción en 2027: Roberto Capuano

La intención detrás de Olinia es aprovechar la gran cantidad de conocimiento e infraestructura en la industria automotriz para poder crear una marca nacional, con un vehículo 100% utilitario y urbano que podría a reemplazar mototaxis con una velocidad de 50 km/h inicialmente y que a futuro podría entrar al segmento de subcompactos como Aveo o March, compartió el director del proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp en entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin,

México era el único país de entre siete grandes productores de vehículos sin marca propia, Olinia es una nueva categoría de vehículos de minimovilidad, para “un nicho de mercado en el cual creemos que podemos tener un impacto muy positivo”; esta categoría por ser nueva en México a diferencia de China, en donde dijo Capuano, “es bastante popular, actualmente entre el 5 y 6% del mercado son miniautos”, llega también con una nueva norma vehicular para ser emplacable.

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Características y eficiencia del vehículo urbano

Detalló que Olinia es un minivehículo eléctrico, y “su capacidad en cabina es amplio cabe más gente que en un auto convencional e incluso una silla de ruedas”.

Su costo es accesible, “menor a cualquier subcompacto, al ser 100% eléctrico el gasto es menor”, y en comparación con un vehículo convencional que avanza 12 km con un litro de gasolina, con un gasto de 2 pesos por kilómetro recorrido, “Olinia logra avanzar con 15 centavos el kilómetro, la eficiencia es mayor por lo que el costo es espectacular”. Lo que le hace una buena opción para servicios de transporte, o reparto, “una alternativa sumamente atractiva”.

Toda vez que Olinia eléctrico fue pensado en usuarios urbanos con recorridos de 30 km al día, “una carga de Olinia te puede dar para uno o dos días cargando desde un enchufe convencional, como si fuera un celular”, detalló.

Roberto Capuano, director del proyecto Olinia, refirió que el vehículo cuenta con capacidad incluso para llevar la silla de ruedas de PCD, lo que le hace un vehículo realmente amplio. Ampliar

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Seguridad y futuro de Olinia en México

Sobre seguridad, dijo, “buscamos dar una alternativa particularmente para personas que se mueven en condiciones muy inseguras en mototaxis, por ejemplo, y en coches viejos, como en el norte del país”.

“La intención es ofrecer un vehículo seguro, cerrado, con un diseño probado a través de procesos regulados… el vehículo es seguro, un vehículo urbano para las grandes ciudades”, como en el caso de Monterrey, Guadalajara y CDMX.

Olinia circularía a 50Km/h, velocidad adecuada por ser un vehículo urbano, un transporte funcional para mujeres, para llevar a los niños a la escuela, a los padres a consulta, trayectos del metro a la casa en sustitución de los mototaxis y bicitaxis. Es un vehículo 100% utilitario, señaló.

A futuro Olinia eléctrico, la marca entraría a competir al segmento de submpactos como el Aveo o el March, hoy en día estamos pensando que el vehículo es específicamente para proveedores de servicios urbanos.

En CDMX dijo, el 30% tiene vehículo privado, el 70% se mueve en transporte público, con mejores condiciones a menor costo que actualmente es un diseño prototipo en cierre y que en la primera mitad de 2027 entraría a la línea de producción.

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