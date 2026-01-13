¿Cuándo sale a la venta ‘Olinia’ el auto 100% mexicano? Ya hay fecha y costos estimados

Olinia, el auto 100% mexicano, ha levantado expectativas entre los habitantes quienes mencionan que quieren ver a este vehículo ya en marcha. Aunque las autoridades correspondientes han mencionado que aún falta para verlo en las calles, ya dieron fecha y costos estimados para la venta de éstos.

Por ende, te dejamos todos los detalles que dieron a conocer sobre el auto.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Verificación Vehicular en CDMX 2026: ¿Por qué NO usar preverificadores? Esto dice SEDEMA

¿Cuándo saldrá a la venta Olinia?

De acuerdo con la misma presidenta, Claudia Sheinbaum, mencionó que a pesar de que se dijo que el auto Olinia estaría listo para inicios de 2026, el proyecto enfrenta retrasos significativos. Es decir, en un video, la presidenta dijo que el vehículo estará a la venta en el primer trimestre de 2027 pues cuenta con una serie de investigadores que han informado sobre sus características.

Asimismo, se reiteró que Olinia será sumamente accesible para miles de familias y personas que buscan un automóvil barato y que pueda transportarles en la misma ciudad.

Por otro lado, se rumora sobre un prototipo que ya está listo junto con su logotipo, que se dice, será una liebre tipo alebrije.

¿Cuál será el precio de Olinia?

Aunque todo indica que estará listo para 2027, el precio de acuerdo con las autoridades correspondientes, mencionan que no pasará de los 150 mil pesos mexicanos e incluso, tendrá una versión más barata de 90 mil pesos mexicanos.

Si, se habla de cerca de tres modelos, uno personal, uno familiar y otro que podría ser utilizado para entregas. Por otro lado, mencionaron que será probado en Puebla y luego llegar ya preparado a la CDMX y otros lugares de la República.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Cuánto cuesta violar el Hoy No Circula? Multas, corralón y sanciones