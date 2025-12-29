Secihti: un año impulsando proyectos estratégicos de ciencia, humanidades y tecnología

Coatlicue, Olinia, Kutsari destacan entre las acciones de innovación y desarrollo tecnológico de la Secihti.

Aumento del 62.4% en becas al extranjero; más de 2 mil 500 programas de posgrado en el Sistema Nacional de Posgrados y mil 866 proyectos de investigación científica y humanística apoyados.

En el marco del primer aniversario de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la dependencia refrenda su papel como eje rector de la política científica y tecnológica del país mediante la conducción de proyectos estratégicos impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientados al desarrollo nacional, la soberanía tecnológica y el bienestar compartido.

Bajo el liderazgo de la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez, la Secihti articula capacidades de universidades, Centros Públicos de Investigación y del sector público para impulsar iniciativas emblemáticas como Coatlicue, la supercomputadora pública mexicana más poderosa de América Latina; Olinia, proyecto nacional de electromovilidad; Kutsari, estrategia integral para el desarrollo de semiconductores; y la expansión de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), con el objetivo de hacer de México una potencia en ciencia, tecnología e innovación.

Coatlicue, desarrollada en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, posicionará a México a la vanguardia regional en supercómputo y permitirá atender problemáticas prioritarias como la predicción de fenómenos meteorológicos extremos, el cambio climático, la planeación energética, la salud, la seguridad y el combate a la corrupción. Esta infraestructura se integrará al Clúster Nacional de Supercómputo, con lo que se fortalecerá el ecosistema científico nacional.

El proyecto tendrá una inversión pública de 6 mil millones de pesos y su construcción se realizará en 24 meses, a partir de 2026. El proceso abarca desde la planeación y el modelo de gestión hasta su puesta en marcha. Este avance irá en paralelo a la instalación del Centro Mexicano de Supercómputo —en el Centro de Supercómputo de Barcelona— para fortalecer la formación en cómputo avanzado y atender problemáticas estratégicas nacionales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que Coatlicue es la supercomputadora del pueblo de México, con la que el país se colocará a la vanguardia en el procesamiento de datos, pues contará con una capacidad de cómputo sin precedentes en América Latina, y que, además, generará inversiones públicas y privadas.

En la presentación, Ruiz Gutiérrez aseveró que Coatlicue “es un paso decisivo para la ciencia en México, por la capacidad de procesamiento de información. La necesitamos para que la ciencia, el gobierno y la industria mexicana cuenten con las condiciones para lograr los avances que el país requiere”.

Por su parte, Olinia —cuyo significado en náhuatl es “moverse” o “movimiento”— es un proyecto de diseño nacional para impulsar la electromovilidad asequible y accesible, en el que participan científicas y científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Centros Públicos de Investigación de la Secihti.

Entre las actividades realizadas en 2025 destacan: el diseño de tres propuestas de integración del vehículo; la conclusión del diseño, la arquitectura y los componentes del módulo de baterías; la definición de la visión del proyecto, su estrategia, metodología y filosofía; así como los detalles de su organización y el concepto estratégico y visual.

En materia de semiconductores, “Kutsari” es el nombre que identifica el proyecto del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores. En lengua purépecha significa “arena”, de donde se extrae el silicio, material semiconductor fundamental en la electrónica moderna. En este proyecto, científicas y científicos mexicanos de instituciones públicas de educación superior podrán desarrollar nuevas soluciones tecnológicas.

“Por la importancia de estos dispositivos, este es uno de los proyectos estratégicos que la Presidenta ha encargado a la Secretaría para fortalecer la cadena de valor de los semiconductores en el país. Se trata de un ejemplo de cómo la ciencia básica, que busca el conocimiento por el saber mismo, da lugar a grandes adelantos tecnológicos ”, señaló Ruiz Gutiérrez en la presentación del proyecto.

Entre los avances, destaca que el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) de Puebla trabaja, en colaboración con el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav), en el acoplamiento de un sensor electroquímico para la detección de creatinina, fundamental para la predicción temprana de enfermedades asociadas con deficiencia renal. Asimismo, se presentó una propuesta para diseñar y fabricar un microprocesador como parte del programa ChipPractice, apoyado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) y GlobalFoundries.

Las sedes del Centro Kutsari estarán ubicadas en Puebla, Jalisco y Sonora, donde se concentra la mayor parte de especialistas en diseño de chips, existe un polo de la industria de semiconductores y se desarrolla parte del Plan Sonora. Serán coordinadas por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), con la participación de la UNAM y del IPN. Además, en la Universidad de Sonora se formalizó la colaboración entre InnovaBienestar de México y el Gobierno del Estado para la incorporación de hasta 25 diseñadores de semiconductores.

EDUCACIÓN SUPERIOR

Asimismo, la Secihti asumió la administración y expansión de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que hoy atiende a más de 76 mil estudiantes en modalidades presencial y a distancia —63% son mujeres y 37% hombres—, con presencia en nueve entidades del país y una oferta académica de 40 licenciaturas y 15 posgrados. Con ello, contribuye al objetivo presidencial de abrir hasta 330 mil nuevos espacios en educación superior.

En ese panorama, el 2 de diciembre de 2024 se otorgó el carácter de nacional a la Universidad, con el objetivo de abrir al menos una unidad académica en cada entidad federativa. Así, además de la modalidad a distancia, a la fecha, la UNRC ofrece educación presencial en nueve unidades académicas localizadas en Ciudad de México; Comitán, Chiapas; Tijuana, Baja California; Chalco, Chimalhuacán y Naucalpan, Estado de México; Teolocholco, Tlaxcala; Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí; y Kanasín, Yucatán.

CIENCIA Y HUMANIDADES

A un año de su creación, la Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación fortalece el apoyo a la comunidad científica y académica nacional mediante el aumento de las becas de posgrado en México y en el extranjero; el crecimiento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores; la actualización del Sistema Nacional de Posgrados; la conducción de proyectos estratégicos; y diversas convocatorias de investigación.

La Secihti cierra 2025 con 98 mil 223 becas, de las cuales 2 mil 467 son nuevas; mientras que las becas al extranjero aumentaron 62.4%, al pasar de 2 mil 221 a 3 mil 607. En tanto, el padrón del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores creció 2.3%, al pasar de 43 mil 952 a 44 mil 808.

Como resultado de la estrecha coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), mediante seis foros regionales de consulta realizados en agosto, el Sistema Nacional de Posgrados quedará integrado por 2 mil 511 programas aprobados.

Más de mil 866 proyectos de investigación científica y humanística son apoyados a través de las siguientes convocatorias: Ciencia básica y de frontera; Investigación humanística, Investigación en ejes estratégicos; Academias y sociedades científicas, Congresos internacionales, Divulgación comunitaria de la ciencia y las humanidades y Organismos internacionales de investigación.

Además de conducir los proyectos estratégicos de innovación y de desarrollo tecnológico, la Secihti dirige los siguientes proyectos, en atención a la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo:

Biocombustibles sólidos en México para impulsar las ecotecnologías energéticas en

comunidades rurales y pequeñas industrias.

Estrategia de política industrial para el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades productivas nacionales.

Estrategia de fortalecimiento del uso de lenguas indígenas en educación, salud y acceso a la información pública.

Historias locales de pueblos indígenas.

Con el objetivo de hacer de México una potencia científica y tecnológica, la Secihti se consolida como una Secretaría estratégica del Estado mexicano, al articular ciencia, humanidades, tecnología e innovación con visión humana. México avanza hacia un modelo de desarrollo en el que el conocimiento se traduce en bienestar, justicia social y prosperidad compartida.