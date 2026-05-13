Sheinbaum anuncia producción a gran escala de Olinia para finales de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 13MAYO2026.- Durante la Conferencia del Pueblo de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el prototipo del automóvil eléctrico Olinia, el cual será presentado oficialmente el próximo siete de junio. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Al destacar que se busca una marca propia en la producción de automóviles, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del prototipo de Olinia, el primer auto eléctrico Olinia diseñado íntegramente en México.

Resultados que transforman. Les presento el prototipo del minivehículo mexicano, Olinia. pic.twitter.com/xmuL6skRhj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 13, 2026

¿Qué busca el proyecto del auto eléctrico Olinia?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la primera Mandataria recordó que el objetivo de este vehículo es atender las necesidades de las ciudades y los pueblos del país, basado en la movilidad de los mototaxi.

“Entonces el objetivo es tener una marca propia. ¿Qué tipo de vehículo? Un vehículo accesible para la población mexicana. Un vehículo que sea más barato, un vehículo eléctrico que no contamine y un vehículo que permita ir por cualquier pueblo con calles angostas en nuestro país. Entonces está diseñado para México, para las ciudades o para los pueblos. Es eléctrico porque va a costar mucho menos su operación que un vehículo de combustión interna. Todo su diseño se basó en preguntas, consultas a mexicanas y mexicanos que se transportan en mototaxis o al chofer del mototaxi.”

Indicó que este proyecto, desarrollado en Puebla por un equipo de más de 80 especialistas del Tecnológico Nacional de México, busca posicionar a la nación como un líder en electromovilidad.

“Y este prototipo se va a presentar el 7 de junio. Ahí se van a poner o se van a dar mucho más detalles de Olínea, de sus características. En el mes de julio se presenta el Olínea de carga, que es un pequeño vehículo muy parecido con, que sirve para cargas pequeñas en ciudades. Y, a partir de agosto, septiembre, más o menos, el objetivo es iniciar ya la construcción para el desarrollo de la línea a gran escala. Este es el vehículo mexicano o línea, vehículo eléctrico”. —

¿Qué características tendrá el vehículo Olinia?

Roberto Capuano Tripp, director del proyecto, destacó que en la actualidad, México se coloca entre los siete fabricantes de vehículos más importantes del mundo por lo que señaló que este proyecto impulsará al país a un liderazgo.

Es un proyecto pensado para responder a las necesidades reales, tanto de las ciudades como de los pueblos de México. Es un vehículo de bajo costo, es accesible, 100 por 100 eléctrico, por lo cual cuesta muy poco operarlo, inclusive menos que una moto. Puede cargarse en un enchufe convencional de cualquier casa o comercio. Es amplio y espacioso, es cómodo, y que, por seguridad y por los usos a los que está destinado, opera a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.”

Por su parte, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Ciencia y Tecnología, enfatizó que este trabajo es clave para el desarrollo del país.

México avanza hacia una movilidad más limpia y accesible con #Olinia, el auto eléctrico mexicano impulsado por el gobierno de la presidenta @Claudiashein. 🚗⚡ El proyecto es desarrollado por científicas, científicos e ingenieros de las universidades públicas más importantes del… pic.twitter.com/PHn0eJPwG8 — SEP México (@SEP_mx) May 13, 2026

¿Qué hace especial al Olinia? Aquí los detalles:

Sostenibilidad y Ahorro: Es un vehículo 100% eléctrico con un costo de operación inferior al de una motocicleta.

Diseño Inclusivo: Es amplio, cómodo y permite el acceso a personas en silla de ruedas.

Seguridad: Está diseñado para alcanzar una velocidad máxima de 50 km/hr, ideal para entornos urbanos y rurales.

Accesibilidad: El objetivo es ofrecer una marca propia que sea barata y accesible para la población, sirviendo incluso como alternativa para quienes hoy utilizan mototaxis.

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