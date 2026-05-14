Nuevos medidores CFE: ¿Cuánto va a costar cambiar el viejo medidor?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa con el programa de sustitución de medidores tradicionales por nuevos medidores digitales e inteligentes en distintas regiones de México durante 2026. La modernización provocó dudas entre millones de usuarios, especialmente sobre si el cambio tendrá algún costo para los hogares.

De acuerdo con información oficial y reportes difundidos por la propia CFE, el reemplazo de medidores viejos o dañados no tiene costo para los usuarios cuando forma parte del programa de modernización o cuando el aparato presenta fallas técnicas.

¿Quiénes deberán cambiar su medidor de luz en 2026?

La CFE explicó que los nuevos medidores digitales buscan mejorar la precisión en la lectura del consumo eléctrico, evitar errores de facturación y detectar anomalías o fallas en el servicio. Algunos modelos incluso forman parte de sistemas AMI, conocidos como medidores inteligentes, que permiten lecturas remotas y monitoreo más exacto del consumo.

Según la empresa eléctrica, los primeros hogares contemplados para el cambio son aquellos que cuentan con medidores obsoletos, dañados o instalados en zonas incluidas en proyectos de actualización tecnológica.

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Qué funciones tienen los nuevos medidores inteligentes de la CFE

La CFE también aclaró que los trabajadores no deben solicitar pagos en efectivo por la sustitución del aparato durante las visitas domiciliarias. Autoridades pidieron a la población verificar la identidad del personal llamando al 071 para evitar fraudes o falsas inspecciones.

Sin embargo, existen casos donde sí podrían generarse cargos. La CFE indicó que cuando el medidor presenta daños provocados por manipulación ilegal, alteraciones conocidas como “diablitos” o irregularidades causadas por el usuario, la dependencia puede cobrar multas y costos de reposición. Algunos reportes señalan que las sanciones pueden ir desde cientos hasta miles de pesos dependiendo del daño detectado.

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La empresa aseguró que el objetivo principal del nuevo sistema no es aumentar tarifas, sino reflejar el consumo real de electricidad en cada vivienda. No obstante, algunos usuarios podrían notar cambios en sus recibos debido a que los nuevos equipos registran el gasto energético con mayor precisión.