Recibo de luz 2026: CFE aclara cómo son los nuevos medidores y por qué subiría tu pago

¿Subió tu recibo de luz? La CFE aclara que los nuevos medidores digitales cobran el consumo real. Getty Images

Durante 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanza en la instalación de nuevos medidores digitales de energía eléctrica en distintos estados del país. Aunque estos equipos no implican un aumento automático en las tarifas, la CFE aclara que sí pueden reflejar un mayor consumo real, lo que para algunos usuarios se traduce en recibos más altos.

La CFE señala que los nuevos medidores sustituyen a equipos antiguos o analógicos y forman parte de un proceso de modernización, medición precisa y control del servicio eléctrico.

¿Cómo son los nuevos medidores de la CFE y qué cambian en 2026?

De acuerdo con la información oficial, los nuevos medidores de la CFE son digitales e inteligentes. Estos dispositivos:

Registran el consumo con mayor precisión

Detectan variaciones en tiempo real

Reducen errores de lectura manual

Evitan estimaciones de consumo

Esto significa que, si antes existían lecturas aproximadas o subregistros, ahora el consumo se cobra tal como se usa, sin redondeos a la baja.

¿Por qué podría subir el recibo de luz con los nuevos medidores?

La CFE explica que el incremento en algunos recibos no se debe a un cambio en la tarifa, sino a tres factores principales:

Consumo real más alto: el medidor registra toda la energía utilizada, incluidos aparatos que permanecen conectados.

Fin de lecturas estimadas: antes, algunos recibos se calculaban con promedios; ahora el cobro es exacto.

Cambio de hábitos: el uso intensivo de aires acondicionados, calefactores o electrodomésticos eleva el consumo.

La empresa subraya que las tarifas domésticas siguen subsidiadas y que no hay cobros extra por cambiar el medidor. Además, ningún trabajador puede exigir pagos por la instalación.

La recomendación oficial es revisar hábitos de consumo, desconectar aparatos en desuso y verificar que el recibo coincida con la lectura del medidor.