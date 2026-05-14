Tren Maya: La guía completa para comprar boletos, conocer sus instalaciones y conocer su ruta en 2026

Viajar por el sureste mexicano cambió por completo con el auge del Tren Maya, uno de los proyectos turísticos y de movilidad más importantes del país. Además de conectar playas, ciudades coloniales y zonas arqueológicas, el Tren Maya se ha convertido en una alternativa para quienes quieren recorrer Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas sin usar carretera o vuelos internos.

Así que si andas planeando viajar en el Tren Maya, sigue leyendo para que no te quedes con la duda sobre todos los detalles de este transporte.

¿Cómo usar el Tren Maya?

Usar el Tren Maya es bastante sencillo, a decir verdad. Primero debes elegir la ruta que quieres recorrer y revisar qué estaciones están disponibles en el trayecto, recuerda que el servicio cuenta con distintas categorías de boletos, además de salidas programadas dependiendo del tramo.

El Tren Maya opera en siete tramos principales que atraviesan el sureste mexicano y conectan puntos turísticos, aeropuertos y ciudades importantes. Entre las rutas más populares están Cancún-Tulum, Mérida-Chichén Itzá y Palenque-Cancún.

Para abordar el Tren Maya necesitas llegar con anticipación a la estación correspondiente, presentar tu boleto y una identificación oficial en caso de tarifas especiales. También es importante revisar horarios antes de viajar, ya que algunas corridas todavía tienen disponibilidad limitada dependiendo de la temporada y la demanda.

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¿De dónde a dónde recorre el Tren Maya?

El Tren Maya recorre cinco estados del sureste de México, es decir, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Entre sus principales estaciones y destinos destacan:

Palenque

Escárcega

Campeche

Mérida

Valladolid

Chichén Itzá

Cancún

Playa del Carmen

Tulum

Bacalar

Chetumal

En total, el sistema ferroviario contempla más de 30 estaciones y paraderos distribuidos a lo largo de la ruta.

¿Cuánto cuesta comprar un boleto para el Tren Maya y dónde comprarlos?

El precio del boleto del Tren Maya depende de la ruta, la distancia y el tipo de servicio que elijas. Hay tarifas para pasajeros nacionales, locales e internacionales, además de categorías Turista y Premier. Aunado a esto, puedes checar los precios y destinos a través de la página oficial.

Por ejemplo, algunos trayectos como Cancún-Tulum tienen costos aproximados desde 300 pesos en clase Turista para pasajeros nacionales, mientras que rutas más largas pueden aumentar dependiendo del recorrido. Los boletos del Tren Maya pueden comprarse de dos formas:

En línea, a través de las plataformas oficiales y sitios autorizados

Directamente en taquillas dentro de las estaciones

También se recomienda comprar con anticipación en temporadas vacacionales, ya que algunas rutas turísticas suelen agotarse rápidamente.

Además de funcionar como transporte, el Tren Maya busca impulsar el turismo nacional y facilitar la conexión entre playas, pueblos mágicos y zonas arqueológicas del sureste mexicano, por lo que cada vez más viajeros lo consideran una opción para recorrer la región de forma más cómoda y rápida.