CFE nuevos medidores 2026: confirman quiénes pagarán más en el recibo de luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha puesto en marcha un programa de modernización de medidores eléctricos en México, con la sustitución de equipos antiguos por medidores digitales o inteligentes (AMI). Esta transición, que forma parte de la infraestructura del servicio eléctrico nacional, busca mejorar la precisión en la medición de consumo y la transparencia en la factura eléctrica de millones de usuarios en hogares, comercios e industrias.

Por qué podrías pagar más tras el cambio de medidor en tu recibo de luz

Los nuevos dispositivos digitales permiten lecturas remotas y en tiempo real, eliminando estimaciones y reduciendo errores administrativos asociados a los sistemas mecánicos tradicionales. Con esta tecnología, la CFE podrá identificar irregularidades de forma más rápida, agilizar procesos y ofrecer datos más fidedignos sobre el consumo de energía.

Sin embargo, muchos usuarios han notado que, tras la instalación de estos medidores, algunos recibos de luz han aumentado. No se trata de un cargo extra ni de una tarifa nueva, sino de un ajuste a la medición real del consumo energético. Los medidores antiguos, desgastados por años de uso, tenían un margen de error mayor y a veces no captaban consumos mínimos o variaciones sutiles. Con los medidores digitales, esos consumos ahora quedan registrados de manera precisa, lo que puede reflejarse en facturas más altas.

¿Cómo funcionan los nuevos medidores inteligentes de la CFE?

La CFE ha reiterado que la sustitución de medidores no tiene costo para los usuarios y que cualquier variación en el recibo responde exclusivamente al consumo real registrado durante el periodo de facturación correspondiente. Es decir, la empresa no está aplicando tarifas adicionales, sino facturando con mayor exactitud el uso de electricidad registrado por los nuevos equipos.

Esto significa que en domicilios donde antes se subreportaba el consumo por errores de los medidores mecánicos, ahora el uso real queda reflejado en el recibo, lo que puede elevar el monto a pagar aunque no haya cambiado la tarifa. Por el contrario, en algunos casos donde los medidores antiguos sobrestimaban el consumo, la modernización puede traducirse en recibos más bajos.

Los medidores inteligentes también facilitan que los usuarios detecten consumos atípicos, identifiquen aparatos que consumen más energía de la cuenta o ajusten sus hábitos para optimizar el gasto. Además, esta tecnología permite detectar fallas de forma inmediata y reducir pérdidas no técnicas en la red eléctrica.