Nuevos precios del pasaporte mexicano en 2026: ¿Cuánto cuesta tramitarlo en la SRE?

El costo del pasaporte mexicanos depende de la vigencia que elijas —3, 6 o 10 años— y hay descuentos del 50% para algunos grupos.

Desde inicios de 2026 ya están vigentes los nuevos precios para tramitar el pasaporte mexicano. El costo depende de la vigencia que elijas —3, 6 o 10 años— y hay descuentos del 50% para ciertos grupos. Aquí te decimos cuánto cuesta sacar este documento en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

¿Cuánto cuesta el pasaporte mexicano 2026?

El costo del pasaporte mexicano en 2026, con precios vigentes es el siguiente:

El de 3 años cuesta 1,795 pesos

El de 6 años tiene un precio de 2,440 pesos

El pasaporte de 10 años cuesta 4,280 pesos.

¿Cómo obtener el 50% de descuento en el pasaporte?

El pasaporte mexicano tiene un descuento del 50% en 2026 para ciertos sectores de la población. Con esta reducción, los precios quedan así:

El de 3 años cuesta 900 pesos

El de 6 años tiene un costo de 1,220 pesos

El de 10 años queda en 2,140 pesos.

Se aplica únicamente para personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales en Canadá. El día de la cita debes presentar el documento oficial que acredite que perteneces a alguno de estos grupos; de lo contrario, la SRE te cobrará la tarifa completa.

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¿Qué necesito llevar para sacar el pasaporte por primera vez?

Una vez que agendes tu cita, deberás acudir a la oficina de pasaportes o a la oficina de enlace de la SRE que seleccionaste. Para tramitar el pasaporte mexicano por primera vez en 2026, necesitas cumplir con varios requisitos clave.

Primero, debes presentar tu CURP certificada. Si eres mexicano por naturalización, tu CURP debe indicar como documento probatorio la Carta de Naturalización. Si no aparece correctamente, tendrás que solicitar la corrección ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE antes de tu cita.

También es necesario acreditar la nacionalidad mexicana. Esto se hace, principalmente, con un acta de nacimiento certificada por el Registro Civil. Si tu registro de nacimiento fue extemporáneo, es decir, se realizó más de 10 años después de tu nacimiento, deberás presentar documentación complementaria conforme a los lineamientos oficiales.

En muchos casos, la oficina de pasaportes puede consultar directamente las bases de datos oficiales, por lo que no siempre te pedirán el acta impresa. Sin embargo, si la SRE no logra acreditar tu nacionalidad en sus sistemas, sí te solicitarán la copia certificada del acta en ese momento.

Además, deberás presentar una identificación oficial vigente, en original y copia. Puede ser, entre otras, la credencial para votar (INE), cédula o título profesional, cartilla del Servicio Militar, credencial del INAPAM, carta de naturalización, credencial de servicios médicos de una institución pública o la credencial nacional para personas con discapacidad. Los datos deben coincidir exactamente con los del documento que acredita tu nacionalidad.

Las copias deben ser tamaño carta, legibles, con anverso y reverso en la misma hoja. Si el tamaño de la identificación no lo permite, se aceptan en hojas separadas.

Finalmente, es obligatorio entregar el comprobante de pago de derechos en original, correspondiente al tipo de pasaporte que solicitaste.

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