Nuevos medidores bluetooth CFE: ¿Podrás pedirle a Alexa que revise tu recibo de luz? Esto se sabe

¿Podrás pedirle a Alexa que revise tu recibo de luz? Esto se sabe sobre los nuevos medidores bluetooth CFE que están en desarrollo.

Aunque es un proyecto que se está en desarrollo, ya se están sentando las bases para que esta actualización llegue a nuestros hogares muy pronto. Para que estés al tanto de los avances de este cambio, checa todo lo que se sabe hasta ahora sobre los nuevos medidores de la CFE con bluetooth y cómo podrían funcionar.

¿Cómo funcionará el nuevo medidor con bluetooth de CFE?

De acuerdo con Emilia Calleja, titular de la CFE, este proyecto forma parte de las innovaciones tecnológicas para fortalecer la confiabilidad de servicios eléctricos. El objetivo es que estos equipos tengan la capacidad de:

Facilitar las lecturas, por lo que podrías ya no depender de que un técnico pase a revisar el medidor.

Recibir información sobre cortes de luz en tiempo real.

Tener reconexiones a distancia.

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¿Qué es un medidor Bluetooth?

Un nuevo medidor con bluetooth de la CFE permitiría integrar el suministro eléctrico a tus dispositivos inteligentes, desde teléfonos hasta tabletas. Entre sus funciones principales estaría que los usuarios puedan conectarse a ellos a través de un asistente virtual como Alexa o el Google Assistant.

¿Cuándo salen los nuevos medidores bluetooth de la CFE?

Aún no existe una fecha exacta en la que estos nuevos medidores comenzarán a instalarse. Es importante que sepas que se trata de un proyecto que está en desarrollo por parte de la CFE.

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