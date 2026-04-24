Medidores CFE con Bluetooth: ¿Es el fin de los “diablitos”? Así funcionan los nuevos lectores de luz inteligentes

Los nuevos medidores de CFE con Bluetooth serán más precisos en la lectura del consumo de luz (foto ilustrativa). / Andrea P. De la Rosa Mejía/Gemini

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha puesto en marcha una de las actualizaciones tecnológicas más importantes de la década: el reemplazo gradual de los medidores electromecánicos y digitales básicos por medidores inteligentes con conectividad Bluetooth.

Esta medida no solo busca modernizar la lectura del consumo, sino cerrar el cerco sobre las alteraciones ilegales, conocidas popularmente como “diablitos”, que le cuestan a la nación miles de millones de pesos anuales por el consumo irregular de luz.

¿Se acabaron los “diablitos” con los nuevos medidores de la CFE?

La gran pregunta que muchos se hacen es si los nuevos medidores pueden manipularse con los llamados “diablitos”. La respuesta corta es NO, ya que el sistema está diseñado para ser autodiagnosticable.

Sensores de manipulación: Los nuevos modelos cuentan con sensores que detectan si la caja ha sido abierta o si se ha colocado un puente (diablito). En el momento en que se intenta alterar el flujo, el medidor envía una alerta automática a la central de CFE.

Los nuevos modelos cuentan con sensores que detectan si la caja ha sido abierta o si se ha colocado un puente (diablito). En el momento en que se intenta alterar el flujo, el medidor envía una alerta automática a la central de CFE. Detección de campos magnéticos: Muchos “trucos” antiguos involucraban imanes para frenar el disco del medidor. Los nuevos dispositivos digitales son inmunes a imanes y registran cualquier interferencia magnética como un intento de fraude.

Muchos “trucos” antiguos involucraban imanes para frenar el disco del medidor. Los nuevos dispositivos digitales son inmunes a imanes y registran cualquier interferencia magnética como un intento de fraude. Balance de energía: El sistema inteligente compara la energía enviada desde el transformador con la suma de lo registrado por los medidores de la cuadra. Si hay una discrepancia significativa, el algoritmo identifica exactamente en qué tramo se está perdiendo (robando) la luz.

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Por otro lado, si de pronto se tratara de manipular o se lograra alterar el flujo de luz, con la nueva tecnología, la CFE tiene pruebas digitales del momento exacto en que se alteró el flujo. Esto facilita que las multas (que pueden ser de miles de pesos) y las denuncias penales procedan más rápido, ya que el medidor funciona como una “caja negra” de avión que registra todo lo que le sucede.

¿Qué hace diferente a un medidor con Bluetooth?

A diferencia de los modelos anteriores, donde un trabajador de la CFE debía acercarse físicamente para tomar la lectura o el usuario debía interpretar una serie de números parpadeantes, los nuevos dispositivos utilizan tecnología AMI (Advanced Metering Infrastructure).

Lectura inalámbrica: Gracias al Bluetooth, el personal de CFE puede recabar los datos de consumo simplemente pasando cerca del domicilio con una terminal portátil, sin necesidad de entrar o subir a bardas.

Gracias al Bluetooth, el personal de CFE puede recabar los datos de consumo simplemente pasando cerca del domicilio con una terminal portátil, sin necesidad de entrar o subir a bardas. Conexión con la App: Los usuarios podrán vincular su medidor con la aplicación CFE Contigo para monitorear su consumo diario en tiempo real, ayudando a detectar fugas de energía o aparatos que están gastando de más antes de que llegue el recibo.

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