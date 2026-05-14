México y Corea del Sur acuerdan fortalecer inversión y diálogo económico

México y Corea del Sur acordaron crear nuevos mecanismos de cooperación económica y consultas estratégicas rumbo a la revisión del T-MEC en 2026.

México y Corea del Sur acordaron fortalecer la relación económica bilateral mediante nuevos mecanismos de diálogo y cooperación, en el contexto de la próxima revisión del T-MEC.

De acuerdo con una declaración ministerial conjunta emitida tras la reunión realizada el 12 de mayo en la Ciudad de México, el secretario de Economía y el ministro de Comercio de Corea del Sur coincidieron en la necesidad de establecer un marco formal de comercio e inversión que permita elevar la cooperación económica entre ambas naciones.

Ambos países coincidieron en la importancia de contar con un marco formal de comercio e inversión y acordaron crear un grupo de trabajo para modernizar la relación bilateral e impulsar más intercambio económico y comercial.@MOTIRKoreaEng pic.twitter.com/3O5f5glrG4 — Economía México (@SE_mx) May 12, 2026

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Nuevos acuerdos de inversión y cooperación bilateral

Como parte de los acuerdos de México Corea comercio, se anunció la creación de un Diálogo Estratégico entre ministros, además de un grupo de trabajo enfocado en la modernización y mejora de la relación comercial bilateral.

Los funcionarios también analizaron el reciente incremento arancelario aplicado por México y su posible impacto en el comercio y la inversión. Ante este escenario, acordaron mantener consultas cercanas para minimizar disrupciones y atender dificultades prácticas en beneficio mutuo.

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Revisión del T-MEC y empresas coreanas en México

Respecto a la revisión conjunta del T-MEC que inicia en mayo de 2026, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre las posibles implicaciones para las empresas que operan en la región.

En particular, destacaron la relevancia de las inversiones de empresas coreanas en México y acordaron fortalecer las consultas para asegurar que sus intereses sean considerados durante el proceso de revisión del acuerdo comercial.

La relación de México Corea comercio busca ampliar las oportunidades de inversión y fortalecer la integración económica en América del Norte ante los cambios previstos en el entorno comercial internacional.

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ahz.