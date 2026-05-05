Positivo el impulso a la inversión y simplificación de trámites de la Presidencia: CCE

Como positivo reconoció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora el impulso a la inversión y simplificación de trámites de la Presidencia.

Luego del anuncio de acciones inmediatas para facilitar la inversión y brindar certidumbre en el marco del Plan México, signado por la Presidencia y los sectores empresariales y de economía, luego de un primer trimestre de este 2026 con un crecimiento de solo 0.8 por ciento; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora resaltó la iniciativa como positiva y reconoció “avance en materia de seguridad, aunque todavía lejos del México al que queremos llegar con seguridad, justicia y paz”, afirmó en entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W.

El gran reto de la certidumbre en México



“Para que haya inversión tiene que haber, además de certidumbre jurídica, seguridad, energía y agua (...) Esperamos que siga trabajando el gabinete de seguridad para lograr seguir bajando estos índices delictivos para que puedan entonces,… pic.twitter.com/hbUtk8ePk7 — W Radio México (@WRADIOMexico) May 5, 2026

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Simplificación de trámites y certidumbre fiscal

El presidente del CCE reconoció la acción de la Presienta de la República de quitar trabas a las inversiones con acciones como: agilizar los procedimientos en Cofepris, que se comprometió activar el trabajo rezagado y actualizar todas las solicitudes; asimismo mismo en los trámites del SAT, con ¡la certidumbre de que la fiscalización no será retroactiva y no habrá doble tributación”, además de la devolución de saldos a favor en 30 días y hacer auditorias con solo una muestra y no al 100% de la empresa a fin de garantizar un crédito fiscal con una fianza o con una carta de crédito.

Celebró también que se haya aterrizado el fondo de inversión para infraestructura en donde ya hay licitaciones para carreteras, proyectos de energía tanto de inversión privada como de inversión mixta.

Reconoció que “se va sobre todo simplificando los procedimientos al tener una ventanilla única para poder hacer todos los trámites donde no se tenga que meter la información una vez y otra vez” y sobre todo “saber que si no hay una respuesta en 90 días es afirmativa”. Lo que refirió “ayuda a que la inversión fluya”.

Plan México fortalece inversiones. Ciudad de México https://t.co/MZAJVK7a6e — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 4, 2026

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Digitalización y retos para el crecimiento económico

“La certidumbre que existe a partir de estos decretos y lo que esperamos es que se vayan destrabando estos proyectos de inversión que estaban detenidos y que con esto recuperemos el crecimiento económico que tanto necesita el país”

Sobre la digitalización y facilitación que brinda ésta a los trámites, celebró que efectivamente se digitalicen estos procesos con la transformación digital pero refirió que esta debe ser incluyente para los estados y municipios porque “muchas veces es ahí en donde se atoran algunos de los proyectos de inversión estamos convencidos de que el camino es la digitalización esa es la manera de lograr que estos trámites fluyan rápidamente”.

No obstante, reconoció México está lejos del parámetro de 90 días como estándar internacional para la apertura de negocios en otros países se resuelve en diez días . Por lo que resaltó como importante que la autorización de inversión sea inmediata para polos de bienestar, cuando sean sectores estratégicos o cuando el monto de inversión sea al menos 2000 millones de pesos, pero para el resto de las inversiones los trámites se resolverán en 90 días o se tiene la afirmativa.

Afirmó que con los anuncios de ayer aceleren las inversiones, sobre todo en energía, estratégica para la existencia de nuevas empresas. Recordó que “para que haya inversión tiene que haber energía”

Y aunque reconoció “un avance en tema de seguridad todavía no estamos en el nivel del México con seguridad justicia y paz que todos queremos”.

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