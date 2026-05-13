Marcelo Ebrard advierte: Revisión del T-MEC podría durar hasta 10 años

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, advirtió que la revisión T-MEC no tendrá un cierre rápido ni un calendario definido, y anticipó que el proceso podría extenderse por varios años, con revisiones periódicas.

En el foro organizado por El Financiero revisamos las perspectivas de la revisión del TMEC y las nuevas oportunidades en la Unión Europea para México. pic.twitter.com/xXL4JkXnJ0 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 13, 2026

¿Qué dijo Ebrard sobre la renegociación del T-MEC?

Al ser cuestionado al término de su participación en el foro “Construyendo oportunidades, Crecimiento económico con equiead, organizado por el periódico “El Financiero”, sobre cuánto tiempo podría durar la renegociación, Ebrard respondió que un escenario de cierre inmediato no es realista.

“Yo creo que pensar en un cierre rápido de la... a ver, cual sea a ver cuál sería el mundo más rápido llegas a esas reuniones y de repente el 1 de julio decimos se extiende 16 años perfecto ya nos vamos todos a trabajar es el mundo ideal ese y yo no creo que vaya a suceder porque escuché ayer a Jamieson Greer diciendo eso no va a pasar o sea o sea, que ayer yo creo que Greer estaría pensando bueno pues esto va a durar un poco más de tiempo y probablemente nos vayamos a revisiones que no son concluyentes los próximos 10 años sino que tienes que estar discutiendo pues no sé si cada año o algo así”. —

El funcionario explicó que incluso los escenarios más optimistas no contemplan una resolución acelerada. Añadió que el modelo más probable será uno de revisiones constantes dentro del propio tratado.

“Qué es lo que tenemos que hacer para reducir el nivel de incertidumbre si no voy a estar discutiendo todo pero no no previó un escenario de cierre muy pronto”, concluyó.

Revisión del T-MEC se ve con optimismo afirma el presidente de Banco Base. Lorenzo Barrera. / Matt Anderson Photography Ampliar

¿Las reformas laborales afectarían la revisión del T-MEC?

En otro tema, y cuestionado sobre si las reformas laborales en México —como el incremento del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral— podrían afectar la revisión del T-MEC, Ebrard y descartó que las reformas laborales en México sean un factor decisivo en la negociación.

Recordó que en procesos anteriores el tema laboral fue relevante para Estados Unidos, pero dijo que el contexto actual es distinto.

“Bueno en los procesos de negociación por ejemplo la negoción anterior que me tocó estar también en 2019 pues era un punto muy importante para Estados Unidos porque querían cerrar el gap en en costos laborales hoy en día yo lo que te diría es no creo que vaya a ser un elemento sustantivo negocio porque ya tienes reglas de origen muy complejas, ya tienes un mecanismo laboral, o sea no veo algo o que no son aceptáramos un salario general no lo vamos a aceptar en una negoción no lo haríamos porque tendríamos que hacerlo”, aclaró el funcionario.

¿Qué postura mantiene México sobre salarios y reglas comerciales?

Ebrard agregó que México no aceptaría condiciones que implicaran un salario general obligatorio dentro del acuerdo comercial.

“No veo algo diferente o que no podamos aceptar en una negociación. No lo vamos a aceptar”.

Por último, planteó que la discusión actual del T-MEC no solo involucra a México, sino a múltiples países competidores, lo que vuelve más compleja la renegociación de reglas de origen, costos laborales y condiciones de producción en América del Norte y Asia.

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