Presidente de Corea del Sur responde a Sheinbaum por conciertos de BTS en México

Con un agradecimiento respondió el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, la carta enviada por su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, quien días atrás solicitó estudiar la posibilidad de que el grupo de k-pop ‘BTS’ tenga más presentaciones en México.

Así lo dio a conocer la Primera Mandataria, quien desde la Cineteca de Chapultepec, deseó que pronto se tengan “buenas noticias” al respecto.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Profeco impone multa millonaria a Ticketmaster por irregularidades en la venta de boletos de BTS

¿Qué respondió el presidente de Corea del Sur?

“Bueno, nada más contestaron que… él, me contestó, el presidente de Corea, que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que pues esperan que se pongan en contacto pronto con nosotros”, señaló Sheinbaum.

Síguenos en Google News y encuentra más información



