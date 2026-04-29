IMSS revela las condiciones para jubilarse a los 55 años: Así funciona el retiro anticipado

Checa cómo funciona el retiro anticipado; el IMSS publica condiciones para quienes desean pensionarse a los 55 años este 2026.

A los 50 años o más, es natural empezar a visualizar el fin de la etapa laboral. Por eso, ahora que el IMSS publicó las condiciones para jubilarse a los 55 años, el camino se vuelve más claro para quienes buscan el retiro anticipado. No tienes que esperar a la vejez y por ello, aquí te explicamos cómo funciona este proceso, porque la decisión es definitiva y es bien importante que cheques bien los números antes de dar el paso.

¿Cómo funciona la pensión anticipada del IMSS?

La pensión anticipada del IMSS funciona como un retiro financiado por tus propios ahorros acumulados en la AFORE, mediante la contratación de una Renta Vitalicia con una aseguradora.

A diferencia de la pensión por edad, aquí no dependes de un subsidio gubernamental, sino de que el saldo en tu cuenta individual sea suficiente para pagarte una mensualidad de por vida. El Instituto se asegura de que el monto proyectado sea capaz de cubrir tus necesidades básicas y las de tus beneficiarios.

¿Cuándo se puede pedir la jubilación anticipada voluntaria?

Puedes pedir la jubilación anticipada voluntaria en cualquier momento antes de cumplir los 60 años, siempre y cuando hayas causado baja obligatoria en el régimen obligatorio, o sea, que ya no tengas patrón.

Solo considera que este trámite no depende de una convocatoria anual, sino de tu historial y por eso, es muy importante que antes de acudir al IMSS, cheques que no estás cotizando actualmente, ya que el sistema rebotará tu solicitud si detecta una relación laboral activa.

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¿Cuándo se tiene derecho a la jubilación anticipada?

Se tiene derecho a la jubilación anticipada cuando cumples con los siguientes requisitos innegociables marcados por la Ley del Seguro Social:

Semanas Cotizadas: Para este año 2026, el IMSS exige un mínimo de 875 semanas reconocidas.

Suficiencia Financiera: El saldo en tu AFORE debe alcanzar para que la pensión calculada sea superior en más del 30% a la Pensión Mínima Garantizada que establece el Gobierno Federal.

Seguro de Sobrevivencia: El capital acumulado también debe cubrir la prima del seguro para tus beneficiarios legales en caso de fallecimiento.

¿Cómo saber si califico para la jubilación anticipada?

Para saber si calificas para la jubilación anticipada, debes realizar una proyección financiera basada en tu estado de cuenta más reciente de la AFORE. Sabrás que eres candidato si tienes tus 875 semanas y si el monto de tu pensión calculada supera el margen del 30% extra sobre la mínima vigente.

Si cumples con esto, los pasos a seguir son:

Solicitar tu Constancia de Semanas Cotizadas en el portal digital del IMSS. Ir al IMSS con tu identificación oficial, acta de nacimiento y un estado de cuenta bancario con CLABE. El IMSS validará que tu ahorro sea suficiente para la Renta Vitalicia y, de ser así, te entregará el documento de oferta para que elijas la aseguradora que pagará tu pensión.

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