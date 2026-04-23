IMSS publica lista de trabajadores que califican a la pensión por retiro anticipado con Ley 97

La lista de trabajadores que califican al retiro anticipado se limita a quienes están bajo la Ley de 1997.

El IMSS definió los criterios que pueden permitir a los trabajadores abandonar la vida laboral mucho antes de lo que establecen los regímenes tradicionales. Y sí, aquí en W Radio hemos hablado en varias ocasiones sobre la jubilación adelantada, pero ahora te compartimos la lista de trabajadores que califican para su pensión por retiro anticipado bajo la Ley 97.

Lista de trabajadores que califican al retiro anticipado

La lista de trabajadores que califican al retiro anticipado se limita a quienes están registrados bajo el Régimen de 1997 y poseen un saldo elevado en su cuenta individual de AFORE.

Los candidatos ideales para este beneficio son aquellos que:

Cotizaron con salarios competitivos durante su vida laboral. Realizaron aportaciones voluntarias constantes para inflar su capital. Ya no tienen un empleo remunerado y fueron dados de baja formalmente ante el IMSS.

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¿Cómo saber si califico para la jubilación anticipada?

Para saber si calificas para la jubilación anticipada, debes cumplir con una fórmula financiera donde tu ahorro total sea capaz de pagar una renta vitalicia que sea, al menos, un 30% superior a la pensión garantizada por el gobierno.

Además de este excedente, tu capital en la AFORE debe ser suficiente para cubrir el costo del seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios directos. Si tus proyecciones matemáticas cubren estos márgenes, adquieres el derecho a pensionarte sin importar que tengas 50 o 55 años de edad.

¿Cómo puedo solicitar el retiro anticipado del IMSS?

Para solicitar el retiro anticipado del IMSS tienes que acreditar este 2026 un mínimo de 875 semanas de cotización. Si cumples con el perfil, deberás presentar en tu subdelegación los siguientes documentos:

Identificación oficial con fotografía.

Acta de nacimiento certificada.

Estado de cuenta de la AFORE no mayor a 6 meses.

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