¿Cómo saber si eres candidato para el retiro anticipado del IMSS en 2026?

Conoce aquí si eres de los candidatos para el retiro anticipado del IMSS en este 2026.

Si tienes AFORE en el IMSS y estás pensando en dejar de trabajar antes de los 60 años, esto te interesa. El retiro anticipado del IMSS es posible, pero solo para quienes cumplen requisitos muy específicos, sobre todo en semanas cotizadas y monto ahorrado. Aquí te explicamos cómo saber si eres candidato, qué revisa el instituto y cuándo puedes iniciar el trámite.

El retiro anticipado del IMSS no es una pensión automática ni para todos. Está pensado para trabajadores que, aun siendo más jóvenes, ya consiguieron acumular los recursos suficientes para financiar su pensión sin depender de la pensión mínima garantizada.

¿Qué es la modalidad de retiro anticipado del IMSS?

La modalidad de retiro anticipado del IMSS es una opción que te permite pensionarte antes de cumplir 60 años, siempre que tu cuenta AFORE tenga suficiente dinero para pagar una pensión mayor a la pensión mínima garantizada.

En esta modalidad, el IMSS autoriza tu retiro y el pago de la pensión se realiza a través de una aseguradora, bajo el modelo de renta vitalicia.

¿Cómo saber si soy candidato para el retiro anticipado del IMSS en 2026?

Puedes saber si eres candidato para el retiro anticipado del IMSS si cumples tres condiciones:

Tener al menos 1,000 semanas cotizadas ante el IMSS.

Ya no estar trabajando, es decir, estar dado de baja como trabajador activo.

Contar con recursos suficientes en tu AFORE para que la pensión calculada sea al menos 30% mayor a la pensión mínima garantizada.

Este último punto es el más importante y no se calcula “a ojo”, este lo valida el IMSS o tu AFORE, con base en tu ahorro real.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS comparte lista de lo que se necesita para el retiro anticipado a los 55 años con Ley 97

¿Cómo puedo solicitar un retiro anticipado en el IMSS?

Para solicitar un retiro anticipado en el IMSS, debes iniciar el trámite directamente ante el Instituto, una vez que ya dejaste de trabajar y cumples con los requisitos.

Durante este trámite tendrás que presentar:

Documentos personales.

Información de tu AFORE.

Datos de tus beneficiarios.

El IMSS analiza tu caso y, si todo está en orden, te permitirá elegir una aseguradora, que será la encargada de pagarte la pensión bajo el esquema de renta vitalicia.

¿Cuándo se puede pedir la pensión anticipada?

La pensión anticipada se puede pedir antes de los 60 años, siempre que ya cumplas con las condiciones establecidas por el IMSS; semanas cotizadas suficientes, baja laboral y recursos suficientes en tu cuenta individual.

En la práctica, es una alternativa pensada para quienes lograron acumular un ahorro elevado en su AFORE y no quieren esperar a la edad tradicional de retiro.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS publica requisitos de jubilación anticipada: ¿Quiénes tienen derecho a pensión en 2026?