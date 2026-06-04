De la UNAM a Oxford: Sebastián Castillo Tovar cumple el sueño de estudiar en una de las mejores universidades del mundo.

Hace apenas unos meses, Sebastián Castillo Tovar era un estudiante más que recorría los pasillos del CCH Vallejo. Entre clases, tareas y exámenes, comenzó a perseguir una meta que sólo es reservada para unos cuantos: ingresar a la Universidad de Oxford, una de las instituciones más prestigiosas del mundo.

El camino no fue sencillo. Durante casi siete meses, Sebastián dedicó gran parte de su tiempo a prepararse para un proceso de admisión conocido por su alto nivel de exigencia. Estudió con materiales especializados, resolvió exámenes de años anteriores y se enfrentó a pruebas diseñadas para evaluar habilidades matemáticas avanzadas.

“El mayor reto fue estudiar las guías y revisar exámenes de años anteriores”, afirma. — Sebastián Castillo, estudiante.

La primera gran barrera fue un examen en línea de ochenta preguntas. Después llegó una segunda evaluación aún más compleja: dos problemas que debía resolver en un lapso de 3 horas y, finalmente, las entrevistas con académicos de la universidad británica. Cada etapa representó un reto, pero también una oportunidad para demostrar sus conocimientos y su capacidad de análisis.

Universidad de Oxford, Reino Unido / Ian.CuiYi Ampliar

Cuando recibió la noticia de su aceptación, el esfuerzo acumulado cobró sentido. Sebastián, quien cursa el sexto semestre en la UNAM, fue admitido para estudiar la Licenciatura en Actuaría en Oxford, una oportunidad que transformará su futuro académico y profesional.

“Me siento emocionado, triste también. Siento una nostalgia por tener que dejar todo en mi país.”, expresa el joven cecehachero. — Sebastián Castillo, estudiante.

La historia de Sebastián es la prueba de que los grandes sueños pueden comenzar en cualquier salón de clases. Con dedicación, constancia y confianza en sus capacidades, el estudiante mexicano logró abrirse paso hasta una de las universidades de mayor prestigio, convirtiéndose en un ejemplo para miles de jóvenes que aspiran a alcanzar metas extraordinarias.